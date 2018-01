Electrodependientes denuncian incumplimientos en la entrega de grupos electrógenos

A nueve meses de la sanción de la Ley de Electrodependientes, la Asociación que los nuclea denunció que las empresas prestadores "no están cumpliendo" con la entrega de grupos electrógenos u otras fuentes de energía alternativa a usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano que dependen de la electricidad para vivir, mientras "la luz se sigue cortando" por las altas temperaturas.



A través de un comunicado, señalaron "ninguno de las dos empresas (Edenor y Edesur) está informando a los usuarios cómo hacer para pedir estas fuentes de energía alternativas" que la ley las obliga a proveer a todos los usuarios registrados como electrodependientes para prevenir las interrupciones de suministro.



"Y a los que ya tenemos grupos electrógenos porque lo adquirimos nosotros mismos, no nos están trayendo el combustible" necesario para su funcionamiento, dijo Mauro Stefanizzi, uno de los coordinadores de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAED).



Aprobada en abril del año pasado, la ley 27.351 de Electrodependientes estableció además la gratuidad del servicio para todas las personas inscritas en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS) creado en el ámbito del ministerio de Salud, "y esto sí se está cumpliendo", reconoció Stefanizzi.



"Hemos recorrido un largo camino y golpeando un montón de puertas para lograr una ley que nos permitiera empezar a pasar los veranos tranquilos, pero se tardó muchísimo reglamentar lo de la fuente alternativa y mientras tanto seguimos con el mismo el miedo e incertidumbre cada vez que se corta la luz", dijo.



En tanto, desde las dos empresas prestadoras del servicio con jurisdicción nacional (Edenor y Edesur) aseguraron a Télam que la entrega de fuentes alternativas es "un proceso en el que estamos trabajando y empezando a cumplir", dado que este aspecto de la Ley 27.351 fue reglamentado recién en noviembre pasado.



Además, aclararon que "no todos los electrodependientes necesitan una fuente de energía alternativa", que para obtenerla es necesario realizar primero una solicitud formal cumpliendo todos los requisitos estipulados por la Resolución 544/2017 del ENRE y que la difusión de esas cláusula "no es responsabilidad de las empresas".



La mencionada resolución establece que para solicitar una fuente de energía alternativa en comodato, los titulares de la cuenta perteneciente a un domicilio donde vive un electrodependiente deben presentar: constancia de inscripción en el RECS; remito del equipo de electromedicina que se debe alimentar extendido por la obra social, prepaga o empresa de internación domiciliaria que lo instaló en el hogar; y Declaración de Conformidad de la instalación en la que se conectará la fuente de energía alternativa extendida por un electricista matriculado.



"La ley se está cumpliendo a rajatabla y que hagan el trámite como corresponde, le vamos a proveer lo que necesiten", dijo un vocero de Edesur.