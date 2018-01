Massa sepultó un eventual acercamiento a Cristina

En el marco de un verano a pura rosca peronista, Sergio Massa echó por tierra un posible acuerdo político con la expresidente Cristina de Kirchner. Desde Pinamar, el líder del Frente Renovador dejó en claro que un acercamiento a la senadora nacional es prácticamente imposible.



"Nos separa más que un océano", lanzó Massa desde la Costa en declaraciones a Telpin TV. En ese contexto, el exdiputado señaló que "creo que es una mirada distinta, creo en el Estado como instrumento de transformación de la vida de la gente no como botín de guerra para conchavar la familia y que hagan negocios los amigos".



De esta manera, el exintendente de Tigre aguó los planes del PJ bonaerense en cabeza de Gustavo Menéndez, quien había reclamado como "necesaria" una reunión del líder del Frente Renovador con la exjefa de Estado de cara al armado político para las presidenciales de 2019.



Vale recordar que en la despedida del año pasado en Tigre desde el massismo ya anticipaban que una posible reunificación del peronismo tenía un escollo principal: Cristina de Krichner. En esa oportunidad, una de las espadas del Frente Renovador en el Congreso reveló a ámbito.com que la senadora nacional "es una piedra en el zapato que los compañeros deberán resolver como se la sacan".



Ya en 2018, el propio Massa envió a sus principales referentes políticos a desactivar la posibilidad de sentarse frente a la misma mesa con la exmandataria, a pesar de la voluntad de confluir con el PJ y los intendentes.



Rápida como un bombero, la jefa del bloque del massismo en Diputados, Graciela Camaño, afirmó hace un par de días que "no hay ninguna posibilidad de un acuerdo" entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria (FpV). "No tenemos nada en común con el kirchnerismo ni con Cristina", afirmó la legisladora quien destacó: "no vamos a estar al lado de personas que tengan en la mochila cuentas pendientes con la Justicia".



Sobre el encuentro entre Massa con el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, destacó que acordaron "una agenda de siete puntos" y señaló: "nos interesa encontrarnos con tipos con los que podamos trabajar, que no tengan prontuario ni causas penales, sean del partido que sean".



Menéndez, quien asumió la presidencia del PJ bonaerense con el acompañamiento de la mayoría de sus pares y con la misión reconstruir acuerdos entre las distintas fracciones del peronismo, había dicho que la reunión entre Massa y Cristina o Máximo Kirchner "en algún momento se va a dar y es necesario que se dé".