Autorizan la exportación de hasta 15 obras de arte por año y por persona

La decisión del Gobierno de reducir la burocracia estatal también comprende a las obras de arte de autores nacionales, que podrán exportarse en hasta 15 piezas por año bajo la modalidad de "equipaje de mano", sin la necesidad de realizar trámites ante la AFIP o el Ministerio de Cultura como sucede en la actualidad.



Esta resolución "es la respuesta a muchos pedidos que nos hacían dueños de galerías de arte, y artistas, que no podían llevar sus obras a otros países, o simplemente, no podían venderlas al exterior", señaló el ministro de Producción, Francisco Cabrera, al anunciar esta tarde una serie de medidas que tiene por objetivo reducir la burocracia en el Estado.



El funcionario explicó que en la actualidad el movimiento internacional de obras de arte desde el país "era sumamente engorroso", ya que se exigía no solo el pedido ante el Ministerio de Cultura sino también trámites aduaneros excesivos que solo podían hacerse en el Aeropuerto de Ezeiza, de manera anticipada y en horarios restringidos.



Además, artistas o galeristas debían recurrir a escribanos que certificaran las obras a exportar y, pese a cumplir con ello, quedaban sujetos al arbitrio final de funcionarios de la Aduana, que podían aprobar o no la operación.



También los turistas compradores de arte argentino se veían forzados a dejar las obras en el país e involucrar a despachantes, fletes y transportes internacionales.



"Por todo esto, entre 2011 y 2015 las exportaciones argentinas de arte disminuyeron 73 por ciento, mientras que en el mundo aumentaron 48 por ciento", subrayó Cabrera.



A partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará mañana en el Boletín Oficial "se podrán exportar hasta 15 obras de arte como equipaje acompañado, sin mayor trámite que un Aviso de Exportación ante el Ministerio de Cultura, o una licencia especial, en el caso de obras de autores muertos hace más de cincuenta" , subrayó el ministro.



Además, la nueva norma implica que el Estado dejará de tener la opción de compra para obras de autores vivos o fallecidos dentro de los 50 años precedentes, restringiendo de esta forma el plazo existente en la actualidad para manifestar interés, concretar compras o completar los pagos correspondientes en lo que respecta a obras de arte.