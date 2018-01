Armani aún no firmó y en River crece la preocupación

El arquero Franco Armani aún no pudo viajar a Estados Unidos para sumarse a la pretemporada de River, debido a que el club Atlético Nacional de Medellín no aceptó aún los avales que presentó el club de Núñez por el pase.



Por ese motivo, y pese a que el arquero de 30 años ya se hizo la revisión médica, aún no pudo firmar el contrato que lo ligará con River durante los próximos tres años.



Lo que estiman los dirigentes "Millonarios" es que el jueves por la noche el arquero pueda tomarse el avión que irá a Miami, para poder sumarse a los entrenamientos.



Por su parte, Armani se comunicó con el presidente de Atlético Nacional, Andrés Botero, y le aseguró que en caso de que hiciera caer el pase no regresaría a Colombia, en donde jugó durante siete años y fue despedido con un sentido homenaje por más de 30 mil personas en el estadio "Atanasio Girardot".



• Pratto entrenó por primera vez en River.



El delantero Lucas Pratto realizó su primer entrenamiento como jugador de River, en la ciudad de Miami, donde el "millonario" lleva adelante la pretemporada, aunque aún no arribó ahí el arquero Franco Armani, debido a unos detalles en lo papeles de su transferencia.



El "Oso" llegó el miércoles por la mañana a la concentración en la ciudad estadounidense, pero no participó del trabajo matutino, y sí se sumó en el vespertino.



Allí el ex hombre de San Pablo y Vélez se sumó al entrenamiento que el plantel realizó en el Florida International University, y tras la charla que realizó Marcelo Gallardo, el delantero fue "recibido" con un "pasillo chino" por parte de sus nuevos compañeros.



El delantero realizó trabajos más regenerativos, dado que en menos de 36 horas estuvo en tres ciudades diferentes: San Pablo, Buenos Aires y Miami, por lo que se estima que mañana ya entrenará al mismo ritmo que sus compañeros.