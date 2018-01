El fallido de Avruj: "Me gustaría ser vecino de Etchecolatz"

El secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj estuvo en Jujuy encabezando el acto de adhesión de esa provincia al Plan Nacional de su área. Tras el evento, habló con un medio local acerca del polémico fallo que beneficia al genocida Miguel Etchecolatz con prisión domiciliaria en una vivienda de Mar del Plata. En un claro acto fallido, dijo que le "gustaría tenerlo de vecino".



No obstante, Avruj utilizó las redes sociales para rectificarse y señalar que "no" le gustaría ser "vecino" de Etchecolatz pero pidió "ser respetuosos" de la decisión de la Justicia sobre el condenado.



En ese contexto el funcionario había señalado además: "No puedo desconocer que la prisión domiciliaria de Etchecolatz generó malestar en sectores de la sociedad". Además, subrayó que "hay que destacar fundamentalmente es que la Justicia y la historia ya lo han puesto en su lugar a Etchecolatz y lo han condenado".



En relación a la prisión domiciliaria del represor sostuvo que la medida "no quita la pena, no es un indulto, es solo un cambio de domicilio en la detención y es una potestad de la Justicia y como tal, debemos ser respetuosos de estas decisiones".



Avruj aclaró por otra parte que "Milagro Sala no es una enemiga del Gobierno nacional por lo que su reclusión no es una cuestión política; es una ciudadana requerida por la justicia y como tal debe responder".



"Alentamos y reclamamos permanentemente a la justicia la conformación de los tribunales y que estos sean rápidos para poder llegar a la conclusión de estos casos porque incluso hay una cuestión de edad de los victimarios, y la justicia tiene que llegar en tiempo y forma, aunque sabemos que ya está muy atrasada", remarcó.