Detuvieron al titular de la UOCRA Bahía Blanca: tenía $ 5 millones y u$s 100 mil en su casa

Diez sindicalistas pertenecientes al gremio de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) de Bahía Blanca fueron detenidos esta madrugada, y otras cuatro personas permanecían prófugas, en el marco de la investigación por una causa por presunta asociación ilícita y extorsión.



Las detenciones se llevaron a cabo durante procedimiento simultáneos realizados con las primeras horas del jueves, a raíz de denuncias presentadas por empresarios del sector de la construcción, y que fueran ordenados por el fiscal Gustavo Zorzano.



Entre los apresados se encuentra Humberto Monteros, máximo referente local del sindicato, quien fuera detenido en su domicilio de la localidad de Monte Hermoso y en su poder fueron encontrados $ 5 millones y u$s 100 mil escondidos en bolsas y bolsos, como así también una pistola calibre 9 milímetros.







En septiembre del año pasado, tras la detención del secretario general de la UOCRA de La Plata Juan Pablo "Pata" Medina, la gobernadora María Eugenia Vidal había señalado que en Bahía Blanca se estaba viviendo "una situación similar".







"Tenemos cuatro rutas con obras que están paradas porque se exige que se contraten determinadas empresas de catering, de transporte y otros servicios por parte del gremio. Esto ya ha sido denunciado en el Ministerio de Trabajo y se va a intervenir", señaló Vidal en ese momento.



En tanto, el fiscal Zorzano señaló: "Tomamos declaraciones testimoniales a empresarios de la construcción y descubrimos aprietes y pedidos expresos de dinero para poder trabajar y si no pagaban, paralizaban las obras".



En declaraciones a radio Con Vos, el funcionario judicial sostuvo que "el sindicato está intervenido desde hace unos meses" y que "se encontró documentación pero no droga".



Por su parte, el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, afirmó que los dirigentes de la filial Bahía Blanca de la UOCRA detenidos "tenían el mismo modus operandi que Juan el 'Pata' Medina", en referencia al exlíder del gremio de la construcción en La Plata.



"Esta gente tenía el mismo modus operandi que Juan el 'Pata' Medina. Se investigan entre 30 y 50 hechos extorsivos a empresarios de la construcción, sumado a que en todas las obras se pretendía obligar a contratar a ciertas empresas de limpieza o de catering, pertenecientes a los allegados de la cúpula sindical", dijo Conte Grand a Télam.



Agregó que, al igual que ocurría en la sede platense del gremio durante la gestión de Medina, en Bahía Blanca también se obligaba a contratar a determinada cantidad de afiliados al gremio a las obras.



El Procurador reconoció que en un principio "costó conseguir algunas declaraciones" por el temor que sentían algunos empresarios, pero dijo que "poco a poco se fue obteniendo información" hasta que, hace unas semanas, "se solicitó a la jueza de garantías 19 medidas de allanamiento y 14 detenciones que se concretaron esta madrugada".



"Ya hay 10 detenidos y esperamos que en el transcurso del día se detenga a las cuatro personas que faltan ser detenidos y que ya se sabe dónde están", apuntó.



Fuentes de la investigación consignaron que a los detenidos se les confiscaron objetos personales, dinero y drogas en bolsas y cajas plásticas.