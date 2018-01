El otro Mundial que se disputará este año y que Chile también mirará por televisión

El de Rusia a mediados de año no será el único Mundial que se dispute este año. La CONIFA, que nuclea a países que no están afiliados a la FIFA, celebrará su tercera Copa del Mundo en Londres del 31 de mayo al 10 de junio,



Disputan el torneo 16 territorios, naciones, dependencias, estados no reconocidos, minorías, regiones o micronaciones. Hay representativos de todos los continentes, menos de Sudamérica, que no tiene afiliados en CONIFA.





And here's the much awaited result of the draw! Some great fixtures upfront now! Who do you reckon will make it past the group stage? pic.twitter.com/pZmEaFtQZa