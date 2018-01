Zannini seguirá detenido: la Cámara rechazó su excarcelación

La Cámara Federal porteña rechazó excarcelar al detenido exsecretario Legal y Técnico del kirchnerismo, Carlos Zannini, en la causa por supuesto encubrimiento de ciudadanos iraníes prófugos por el atentado a la AMIA.



A raíz de esta decisión de los camaristas de feria Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah, el exfuncionario kirchnerista seguirá detenido en la cárcel de Ezeiza en la investigación abierta a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán y que se encamina a ser enviada a juicio oral, según el fallo del Tribunal de Apelaciones al que accedió Télam.



Los camaristas ratificaron la prisión preventiva para Zannini y rechazaron liberarlo por entender que la acusación en su contra "se vincula con hechos de especial gravedad, en tanto se tratan de actos consumados bajo la autoría de algunas de las más altas autoridades políticas del país en ejercicio del poder con el objetivo, logrado, de ayudar a prófugos a sustraerse del proceso donde se los imputó por haber cometido un crimen de lesa humanidad", según el voto del juez Farah.



El magistrado entendió que existe "una íntima relación entre las maniobras de encubrimiento y todo lo que hace a la persecución eficaz de aquellos señalados como responsables".



Los jueces consideraron que no hubo cambios en la situación de la causa desde que, a fin de diciembre pasado, la sala II del Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento con prisión preventiva dictado en el caso a Zannini, a la expresidenta Cristina de Kirchner -en libertad por sus fueros como senadora-, y al ex canciller Héctor Timerman, excarcelado ayer por razones humanitarias vinculadas a su salud.



Además están presos Luis D'Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil mientras que otros seis acusados fueron procesados sin prisión preventiva, entre ellos Oscar Parrilli y Angelina Abbona.



Al rechazar liberar al ex funcionario, el camarista Farah advirtió que hubo "actividades claramente obstructivas desplegadas con posterioridad por los imputados para evitar dejar rastros y en las que, conforme se evaluó con respaldo en las probanzas colectadas, Zannini habría sido uno de los responsables".



Los camaristas rechazaron los argumentos del abogado de Zannini, Mariano Fragueiro Frías, en relación a que la investigación entró en trámite para ser enviada a juicio oral por parte del juez Bonadio.



"El inicio de los trámites para enviar el caso a juicio oral no supone modificación alguna en punto a la apreciación de la concurrencia o no de riesgos procesales. No sólo porque ese acto no implica por sí mismo la clausura de la instrucción, la cual queda supeditada al desarrollo de la etapa intermedia, sino, fundamentalmente, porque la eventual clausura del sumario no significa el cese de la actividad probatoria, atento a que es en la etapa del juicio oral y público donde ésta cobra pleno alcance y desarrollo", argumentó el camarista Bruglia.



Para los camaristas, hay "subsistencia de los riesgos oportunamente valorados" al confirmarse el procesamiento con preventiva en diciembre pasado y no hubo ningún "hecho nuevo" para volver a evaluar la cuestión.



Zannini quedó procesado por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y estorbo de un acto funcional en la causa que se abrió a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Nisman en relación a la firma del fallido Memorándum con Irán que, según la acusación, buscaba dar de baja las circulares rojas con que Interpol busca a cinco iraníes con pedido de captura internacional por el ataque del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos en Pasteur 633.



Los procesamientos y el rechazo a excarcelar a los detenidos ya están a estudio de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país.



Bonadio inició en diciembre los trámites para el envío a juicio del caso, y se espera que en los próximos días el fiscal Eduardo Taiano le presente su requerimiento de elevación a juicio.