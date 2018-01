Luego de tres meses en prisión liberan a Amado Boudou

Finalmente, la Cámara Federal porteña ordenó liberar a Amado Boudou en la causa en que se lo investiga por rendición de viáticos truchos. De esta forma, el exvicepresidente abandonará el penal de Ezeiza luego de casi tres meses en prisión.



Ya en las últimas horas desde la defensa de Boudou se mostraban optimistas por el resolución de la Cámara. Más temprano, el abogado del expresidente había adelantado que "hay pocas posibilidades de que se mantenga la detención".



"La causa por las facturas truchas estaba atada a la de enriquecimiento ilícito", sostuvo el abogado al hacer referencia que se trata de una investigación por la que Boudou ya había obtenido la excarcelación.



Quien ya había recuperado la libertad fue el socio de Boudou, José María Núñez Carmona, tras abandonar el penal de Ezeiza donde se alojaba desde noviembre pasado.



Núñez Carmona fue beneficiado con la excarcelación en la causa que se sigue en contra suya y de Boudou por presunto enriquecimiento ilícito y se presentó el viernes ante el juez federal Ariel Lijo para ser notificado formalmente de la excarcelación y confió en que ahora "va a quedar un poco más claro el panorama" en las investigaciones que aún enfrenta.



"Ahora va a quedar un poco más claro el panorama en función de quién compró Ciccone", dijo Núñez Carmona, quien destacó que el abogado Alejandro Vandenbroele "volvió a decir que no conoce" al exvicepresidente.



Núñez Carmona se benefició con la libertad gracias al fallo de la Cámara Federal y, en su caso, la obtuvo de inmediato porque no tiene impedimento alguno por otro expediente en trámite, a diferencia del ex vicepresidente, quien aún permanece en la cárcel de Ezeiza.