PJ ratifica bloqueo a reforma laboral y enfría el "hot summer"

El jefe del bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, consideró que el debate en torno al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo "debe abordarse en sesiones ordinarias" por entender que se trata de una iniciativa sobre la cual no ve "una urgencia".



"Es un tema que hay que abordar en ordinarias. No veo una urgencia y una premura más allá de temas interesantes como el blanqueo que no se puedan tratar en el inicio de ordinarias en marzo", dijo el senador nacional por Río Negro en declaraciones formuladas hoy a radio Mitre.



En ese marco, Pichetto criticó que la reforma laboral sea "el único tema que le interesa al Gobierno" y planteó que el presidente Mauricio Macri "debería haber evaluado lo que logró el año pasado con el acuerdo fiscal, la ley de presupuesto y la ley tributaria".



"Tiene todos los instrumentos para gobernar; ocurre que algunos ministros creen que gobernar es hacer una ley y eso es lo que sobra", afirmó el jefe del bloque opositor.



De hecho, Pichetto entendió que "hay leyes suficientes para tomar decisiones" y dijo que no le gusta la idea de "reformas trascendentes, que son la vida o la muerte" porque -indicó- "esto lo vivimos con (Domingo) Cavallo", en referencia al ex ministro de Economía de la Alianza y del menemismo.



"Hay que ir haciendo cosas gradualmente, buscando niveles de consenso, más si es un gobierno de minorías", dijo Pichetto al referirse a la composición del oficialismo en ambas cámaras, donde no alcanza a tener mayoría propia.