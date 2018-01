Maradona no asistirá a la boda de su hija por Rocio Oliva

El abogado de Diego Maradona, Matías Morla, confirmó que su representado no asistirá al casamiento de su hija Dalma. El exfutbolista tomó la decisión luego que la actriz decidiera no invitar a su novia, Rocio Oliva.



"Yo escuché el audio que me mandó Diego diciendo: 'No voy, porque no invitó a mi mujer", confirmó Morla en el programa "Vino para vos". "Si yo tuviera que hacerle una sugerencia a Diego, le diría: 'Andá al casamiento de tu hija'. Yo tengo tres hijos y sé que eso sería lo mejor. Pero yo escuché el audio donde Diego dice: 'No voy, porque no voy con mi mujer'", agregó.



Hace un par de meses, Dalma declaró que Oliva integraba una lista negra de personas que no iban a acceder a su boda. A Morla también lo incluyó en ella, ya que es el abogado que lleva las acciones legales de Diego contra su madre, Claudia Villafañe, por cuestiones patrimoniales.



Finalmente, Morla comentó que Diego está muy dolido por la distancia que existe hoy con sus hijos: "Tiene heridas en el alma que son incurables. Yo pasé el año nuevo con él, y éramos sólo tres personas. Diego quisiera poder juntar a todos sus hijos, pero la Argentina lo mata".