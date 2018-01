Inicia mega operativo vehicular por la visita del Papa a Chile

Una gran afluencia de vehículos se espera en los pasos fronterizos de Mendoza y Neuquén, entre el 15 y el 18 de este mes, en ocasión de la visita del Papa Francisco a Chile. Por este motivo, varias dependencias del Ministerio de Transporte pondrá en marcha operativos en conjunto para ordenar y controlar el tránsito en la región, puesto que gran cantidad de personas cruzarán a Chile en colectivos, combis y autos particulares.



La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) incrementará los controles a los servicios de transporte de pasajeros internacionales y de turismo; la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizará patrullajes preventivos; y Vialidad Nacional establecerá modificaciones en los horarios de los pasos internacionales y se restringirá la circulación de camiones.



La CNRT hará operativos en distintas provincias, como Jujuy (Purmamarca y Terminal de Ómnibus); Mendoza (Uspallata, Luján, La Paz y Terminal de Ómnibus); Neuquén (Las Lajas y Terminal de ómnibus) y Río Negro (Paso Cardenal Samoré, Lima y Terminal de ómnibus). En los operativos se verificará que los choferes cuenten con la documentación reglamentaria: Licencia Nacional Habilitante expedida por la CNRT, permiso para conducir la unidad, Licencia de Conducir Profesional, Documento Nacional de Identidad y Libreta de trabajo o documento de control de horario.



En cuanto a la documentación de los vehículos, se controlará que posean cédula de habilitación expedida por la CNRT, certificado de revisión técnica obligatoria (RTO) vigente, lista de pasajeros, contrato de viaje si es de turismo y comprobante del seguro al día. Se verificará, además, el correcto funcionamiento de los elementos de seguridad del vehículo: limitador de velocidad, luces, frenos, cinturón de seguridad en todos los asientos, salidas de emergencia, martillos y matafuegos, entre otros. En caso de detectarse alguna anomalía con los elementos de seguridad, el vehículo será retenido.



En tanto, la ANSV incrementó la presencia de agentes en los pasos cordilleranos fronterizos Cristo Redentor y Pehuenche (Mendoza) y Cardenal Samoré (Neuquén). Para evitar demoras en el trámite aduanero, está previsto un ordenamiento del tránsito que permitirá cruzar la frontera en menos tiempo. Además, continuarán los controles vehiculares junto a Gendarmería y se asistirá a los camiones para agilizar el tránsito y no obstruir la circulación.



En tanto, Vialidad Nacional estableció que el Paso Jama (Jujuy) permanecerá habilitado en el horario de 8 a 23, mientras que el Paso de Sico (Salta) estará abierto de 8 a 20, aunque desde las 18 no se podrá continuar más allá de San Antonio de los Cobres. Asimismo, el Paso San Francisco (Catamarca) mantendrá su horario habitual de 8.30 a 18.30. En tanto, los camiones de más de 3860 kg no podrán circular los días 17, 18 y 19 entre las 8 y 23 horas por la Ruta 23 CH desde Calama hasta San Pedro de Atacama y la Ruta 27 CH desde San Pedro de Atacama hasta Jama.



En Mendoza, el Paso Cristo Redentor mantendrá habilitada la circulación durante las 24 horas. En el sector argentino, el operativo especial se implementará desde el 12 al 20 de enero y del 12 al 18 en el complejo Los Libertadores. En Luján de Cuyo y Uspallata, se organizarán dos puestos de control, donde se hará entrega de documentación numerada para el tránsito internacional, en tanto los vehículos circularán en caravana de 250 rodados, escoltados hasta Las Cuevas donde se permitirá el cobro de peaje con la presentación de la documentación anteriormente entregada por las autoridades competentes. Respecto del tránsito de camiones, la restricción abarcará los días 12 y 18 de enero entre las 05 y la 17 hs.



Para quienes opten por tomar el Paso Pehuenche, lo podrán hacer en el horario de 8 a 18 horas. El paso Cardenal Samoré (Neuquén) estará habilitado el día 16 de enero de 8 a 22 horas sentido Argentina-Chile, sin embargo, en sentido contrario, el paso vehicular se permitirá hasta las 19 horas. El día 17 de enero el corredor permanecerá abierto en su horario habitual de 8 a 19 en ambas direcciones y el jueves 18 tendrá horario especial de 8 a 22 horas para quienes regresen del país vecino (sentido Chile-Argentina) y horario normal, hasta las 19, para quienes viajen rumbo al país trasandino. Para el transporte de carga, se habilitará su circulación el lunes 15 de 8 a 19 horas y los días 16, 17 y 18 en el horario de 8 a 16. Por último, respecto del Paso Pino Hachado mantendrá su horario habitual de 8 a 20 horas