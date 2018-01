Picados, mandalas y clases de canto, la vida de los exfuncionarios K en Ezeiza

En los últimos meses en el penal de Ezeiza llegaron a convivir varios exfuncionarios kirchneristas detenidos por investigaciones en diversas causas por corrupción. El ahora excarcelado Amado Boudou, el excandidato a vicepresidente Carlos Zannini y el exsubsecretario de Obras Públicas, José López, compartieron actividades en la cárcel federal.



Por lo pronto, el también liberado José Núñez Carmona contó a la prensa cómo fueron sus días en Ezeiza, donde compartió estadía junto a los exfuncionarios K. De acuerdo al exsocio de Boudou, durante sus días en el penal disputó varios partidos de fútbol con Zannini, al tiempo que aseguró que el exvicepresidente despuntó su vicio como músico organizando talleres de canto entre los reclusos.



Quien resultó ser un aficionado a la música fue el propio exsecretario Legal y Técnico. "Es un gran cantante de tangos", contó Carmona. Claro que las habilidades del cordobés también se extienden al campo de juego. El empresario señaló que durante los picados en el presidio, Zannini se destapó como un verdadero pichichi: "Era el goleador del equipo".



Durante su repaso por sus días en la cárcel Núñez Carmona contó que también se cruzó a José López, preso desde que fue sorprendido escondiendo bolsos con 9 millones de dólares en un monasterio en General Rodríguez, pero que no compartió mayores actividades.



También contó que un día, en el acto por el Día de la Soberanía Nacional que se hizo en el penal el 20 de noviembre, se cruzó con otro detenido, empresario como él, Lázaro Báez, pero no intercambiaron palabra.



Núñez Carmona también contó detalles de su rutina diaria en la que realizaba las tareas diarias de aseo personal y de la celda al tiempo que se dedicaba a pintar mandalas y se había creado el hábito de realizar estiramientos. Lo que se dice un empresario preso en modo new age.



El empresario Núñez Carmona se presentó ante el juez federal Ariel Lijo para ser notificado formalmente de la excarcelación que lo liberó este jueves en una causa por presunta asociación ilícita y lavado de dinero y confió en que ahora "va a quedar un poco más claro el panorama" en las investigaciones que aún enfrenta.



"Ahora va a quedar un poco más claro el panorama en función de quién compró Ciccone", dijo Núñez Carmona, quien destacó que el abogado Alejandro Vandenbroele "volvió a decir que no conoce" al exvicepresidente Amado Boudou. Insistió en declaraciones periodísticas en que "es una mentira absoluta" que haya relación entre Boudou y Vandenbroele y señaló: "yo soy el que lo conoce a Alejandro".