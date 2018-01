"Evidentemente no encontramos las respuestas esperadas del Gobierno"

El secretario administrativo de la CGT, Omar Plaini, sostuvo que el sector gremial "evidentemente no encontró las respuestas esperadas del Gobierno" y se refirió al debate en torno al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, cuando afirmó que "cualquier reforma laboral que se haga nunca va a ser a favor de los trabajadores".



El titular del gremio de Canillitas aclaró que esa reforma "ya es una cuestión del Congreso. Nosotros lo hablamos con el Gobierno, pero después del resultado electoral se envalentonaron y presentaron un anteproyecto con 145 artículos que no tenía nada ver con lo hablado con el ministerio de Trabajo. Así y todo, lo tratamos y se lo devolvimos, totalmente esmerilado. Nos generó contradicciones en la CGT, con discusiones internas, pero nosotros ya hicimos nuestra tarea".



En declaraciones a radio Mitre, agregó que el sindicalismo "evidentemente no encontró las respuestas esperadas del Gobierno, en temas como el ajuste, las suspensiones o el tarifazo" y reiteró que "la reforma previsional es un retroceso por la que el Gobierno tuvo que pagar un costo altísimo".



Por otra parte, se refirió a las recientes detenciones de sindicalistas como Marcelo Balcedo y Humberto Monteros y consideró que "hay que separar lo que puede ser un dirigente que no es un dirigente sindical o un pseudodirigente que de pronto le descubren que vive como un magnate".



"No todos somos lo mismo. Que la Justicia actúe. El problema que tenemos es que la Justicia no es atemporal en la Argentina, hay un sector que actúa en función del ordenamiento político y eso es lo grave que está pasando", sostuvo.



En ese sentido, el exdiputado nacional se quejó del "daño" que esos casos le producen al sindicalismo, ya que señaló que "este es un país que tiende a generalizar".



"Balcedo nada tiene que ver con la dirigencia sindical", subrayó Plaini, quien cuestionó el anteproyecto de ley de la diputada nacional de la UCR Carla Carrizo que busca limitar los mandatos de los gremialistas.



"Este hombre apenas tiene un lustro de mandato. Cuando uno delinque, lo hace en un lustro, 30 años o toda la vida. Los que son delincuentes son delincuentes. A uno le da asco realmente todas estas cosas. Estos personajes los hay en el sindicalismo, en la política, hay curas pederastas, en los empresarios", remarcó.



Consultado sobre las acusaciones en contra del secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, y de su hijo Pablo, por presunto lavado de dinero en el club Independiente y la empresa de correo OCA, Plaini respaldó al exlíder de la CGT.



"No creo que esto le preocupe a los camioneros o en todo caso a Moyano, a quien seguramente le preocupará la situación de los trabajadores", manifestó.



Y añadió: "Yo no tengo pruebas fehacientes de que pueda haber una persecución hacia las organizaciones sindicales, pero las declaraciones del Gobierno alentaron mucho esas cosas y hemos vivido muchos sindicatos allanamientos, intervenciones, se ha dado como nunca".



Por último, se diferenció de las declaraciones del dirigente gremial gastronómico, Luis Barrionuevo, quien dijo que "a los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín y (Fernando) de la Rúa y no terminaron sus mandatos". "Barrionuevo no tiene filtro, hay que tener cuidado con ciertas declaraciones, pero el Gobierno también debe tenerlo, porque se generan reacciones", concluyó.