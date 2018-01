En alerta por el "efecto Trump", comenzó el operativo de seguridad para el Foro de Davos

El Ejército suizo ha comenzado a preparar con 341 militares los dispositivos de seguridad del Foro Económico Mundial (FEM), que se celebrará del 23 al 26 de enero en Davos y que atraerá a más de 3.000 participantes, entre ellos varios jefes de Estado y de Gobierno, ejecutivos de multinacionales y famosos.



El Departamento de Defensa y Protección Civil de Suiza informó en un comunicado que los preparativos se centran en el plan de seguridad, la logística y el apoyo a los mandos del Ejército y de la Policía en la pequeña localidad suiza del cantón de Grisones (este del país).



El número de militares implicados en el dispositivo aumentará aún considerablemente hasta el inicio del Foro, dado que está previsto que unos 5.000 soldados y mandos velen por la seguridad de los participantes, entre ellos el rey Felipe VI, el presidente de EEUU, Donald Trump, o el presidente francés, Emmanuel Macron.



Sobre todo la presencia de Trump en Davos ha causado una cuasi histeria en Suiza y los medios de comunicación auguran mayores medidas de seguridad en torno a la estación alpina.



No obstante, las autoridades se han mostrado serenas y afirmado que el plan operativo no requerirá mayores ajustes que otros años solo por el hecho de que se trata del presidente estadounidense.



Algunas ONG y plataformas anticapitalistas y anti-FEM sin embargo ya prevén una asistencia mucho mayor en las tradicionales manifestaciones previstas el fin de semana anterior en Zúrich y Berna por la participación de Trump en el Foro.



El miércoles aterrizaron ya 26 miembros del equipo de seguridad de la Casa Blanca en Zúrich para analizar y coordinar, según el diario Blick, el concepto de seguridad para Davos.



En virtud de una decisión del Parlamento suizo, la Confederación Helvética puede desplegar un máximo de 5.000 militares en el operativo entre los días 19 y 29 de enero.



Varios miembros del Ejército se dedicarán además en Davos mismo a labores logísticas, el servicio de emergencias sanitarias y a la regulación del tráfico, en tanto que los soldados profesionales se dedicarán a la protección de las personas y al control de acceso.



Fuera de Davos el Ejército protegerá las infraestructuras, facilitará la logística y apoyará a los mandos.



Suiza cerrará además el espacio aéreo sobre la localidad alpina durante la duración del evento, y el Ejército del Aire efectuará sobrevuelos de vigilancia y de transporte.



Teniendo en cuenta la cercanía de la frontera austríaca, el Ejército suizo colaborará con las Fuerzas Aéreas del país vecino.



Muchos de los participantes del Foro aterrizarán en el aeropuerto internacional de Kloten, en Zúrich, o en la base aérea de Dübendorf. Desde esos aeródromos los jefes de Estado y de Gobierno serán trasladados en helicóptero a Davos.



En Dübendorf pueden aparcar como máximo 40 aviones, y la base aérea será con este motivo declarada temporalmente como frontera exterior de Schengen y como aeropuerto de aduanas, y por tanto se llevarán a cabo los controles pertinentes.



Este año la reunión anual se centrará en su cuadragésima octava edición en hacer un llamamiento renovado a la cooperación internacional como vía para resolver desafíos globales importantes.



"Crear un futuro compartido en un mundo fracturado", será el tema de la cita de la élite mundial en Davos.



El Foro Económico Mundial sostiene que "el contexto global actual ha cambiado dramáticamente, ya que han resurgido fracturas geoestratégicas en varios frentes con amplias consecuencias políticas, económicas y sociales".



Para el fundador y presidente ejecutivo del Foro, Klas Schwab, la primera respuesta deben ser nuevos modelos de cooperación que no se basen en intereses, sino en el destino de la humanidad en su conjunto.



El presidente Mauricio Macri partirá el domingo 21 hacia Moscú para reunirse con su par ruso, Vladimir Putin, y luego viajará a Suiza para participar del Foro en Davos. Como última escala de su gira internacional, la primera del 2018, el mandatario tiene previsto reunirse en París con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.