"Hay dirigentes sindicales que sacaron ventaja y deberán responder"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, resaltó que "la mayoría de los dirigentes gremiales hacen las cosas con transparencia", aunque señaló que "hay otros dirigentes que sacaron ventaja y deberán responder" ante la Justicia.



El titular de la cartera laboral se refirió además a la denuncia de la Procuraduría que investiga lavado de activos (Procelac), contra Hugo Moyano y su hijo Pablo, la Federación de Camioneros, el correo privado OCA y otras empresas y entidades por presunto lavado de activos de origen ilícito.



"Este Gobierno no va a darle ventaja a ningún dirigente sindical. Lo sabe Moyano, y él tendrá que dar las respuestas que tiene que dar", aclaró.



"Somos muy respetuosos del marco institucional, hay separación de poderes. Es una investigación que determinará la Justicia. Moyano y todos los involucrados podrán ejercer su derecho de defensa. Tenemos que soltarle la mano a la Justicia para que haga lo que corresponda", destacó el ministro, quien remarcó que "los buenos dirigentes no tienen nada que ocultar".



"No deben pagar justos por pecadores, porque la mayoría de los dirigentes gremiales hacen las cosas con transparencia. Pero vemos que Moyano tendrá que aclarar un montón de información", añadió.



"No queremos condicionamientos, son cuestiones de transparencia para mejorar las instituciones. Muchos dirigentes no entienden que es una gran oportunidad para separar la paja del trigo y que no van más las actitudes mafiosas", afirmó en declaraciones a radio Mitre.



"Podemos llegar a ver casos puntuales en los que se ha tergiversado la función gremial para armar una estructura mafiosa, de apriete. Hay muchos que han sacado ventajas y tienen que dar respuestas. Para eso está la Justicia, para que aquellos que no han obrado de acuerdo a la ley tengan que pagar las consecuencias", afirmó.



Asimismo, el funcionario se refirió a la reunión de referentes sindicales que encabezará Luis Barrionuevo en Mar del Plata el próximo miércoles y se pronunció respecto de un posible mensaje crítico hacia el Gobierno que pueda surgir de ese cónclave: "¿Cuáles van a ser los argumentos? ¿Salvaguardar a algún dirigente que ha incumplido con la Justicia? Esa no es la función de un dirigente gremial".



"Acá no estamos para encubrir a nadie. Como dirigente me parece que es penoso que se plantee que tomar estas decisiones de transparencia se contraponga contra ´ojo con lo que hacen porque si no va a haber lío´. La Argentina ya no se banca más eso", subrayó.