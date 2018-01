Acusan a Trump de pagar u$s 130 mil para que actriz porno no revelara un encuentro sexual

El abogado personal del presidente Donald Trump arregló un pago de u$s 130.000 a una actriz pornográfica para evitar que ella revelara públicamente un encuentro sexual con el ahora mandatario, reportó el diario The Wall Street Journal.



Trump se encontró con Stephanie Clifford, que en las películas de adultos es conocida como Stormy Daniels, durante un torneo de golf en 2006, un año después de que se casara con la ahora primera dama, Melania Trump.



De acuerdo con el reporte del periódico publicado el viernes, Clifford comenzó a hablar con ABC News en el otoño de 2016 para un reportaje que implicaba una supuesta relación con Trump, pero luego llegó al acuerdo de u$s 130.000 un mes antes de la elección, lo que le impidió hablar del asunto en público.



El abogado de mucho tiempo de Trump, Michael Cohen, arregló el pago a través del abogado de Clifford, Keith Davidson, reportó el Journal.



Clifford también había estado en conversaciones con la revista en línea Slate, reportó el diario The New York Times. Jacob Weisberg, jefe de redacción del grupo Slate, dijo al Times que Clifford le había dicho que tenía una aventura con Trump.



En una declaración al Journal, Cohen no se refirió a su papel en la negociación del supuesto pago, pero dijo que Trump niega tal relación con Clifford.



Previamente, Clifford ha negado haber tenido una relación con Trump. Cohen también envió al Journal una declaración, firmada por "Stormy Daniels", en la que la actriz negó haber recibido de Trump "dinero a cambio de silencio".



La Casa Blanca dijo que el artículo del Journal es "un reporte viejo, reciclado, que fue publicado y enérgicamente negado antes de las elecciones".



Cohen también acusó a la revista de perpetuar "una falsa narrativa durante más de un año".



Apenas unos días antes de las elecciones de 2016, el Journal publicó un artículo que indicaba que el National Enquirer, dirigido por David Pecker, un ferviente partidario de Trump, había pagado u$s 150.000 a cambio del silencio de la antigua Playmate de Playboy Karen McDougal sobre una relación sexual que supuestamente tuvo con Trump hace una década.