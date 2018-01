Angelici reveló la millonaria suma que le ofreció Boca a Racing por Lautaro Martínez

El presidente de Boca, Daniel Angelici, comentó que Racing "rechazó una oferta de 15 millones de dólares" por el delantero Lautaro Martínez mientras que dijo que el club de La Ribera se acerca a contratar a Gustavo Gómez.



"Racing nos rechazó una oferta de 15 millones de dólares por Lautaro Martínez", reveló el mandatario de la entidad auriazul, quien dijo que su par del club de Avellaneda, Víctor Blanco, no aceptó la oferta.



En diálogo con TyC Sports, Angelici habló acerca del futbolista Carlos Tevez y expresó: "Nunca tuve dudas de que iba a volver y está mejor que cuando vino la primera vez".



Más tarde, señaló: "No gastamos plata por jugadores que no tengan poder de reventa y nos estamos acercando a contratar a Gustavo Gómez".