Stolbizer definió como "ultradependiente del Gobierno" a Laura Alonso

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, cruzó este sábado a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, al afirmar que "es ultradependiente del Gobierno", mientras que la funcionaria nacional rechazó las críticas y la comparó con el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández por su "pirotecnia verbal".



Excompañeras en la Cámara de Diputados, las dirigentes protagonizaron un cruce en relación a la designación de la funcionaria nacional al frente de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada.



"Laura Alonso es una persona capaz y honesta. El problema es que es ultradependiente del Gobierno, es militante y fue diputada", lanzó la referente opositora.



En declaraciones a FM La Patriada, la ex diputada nacional consideró que esas cualidades de Alonso "le quitan credibilidad a la Oficina Anticorrupción".



Ante las críticas, la funcionaria nacional afirmó que "es muy fácil hablar porque es gratis, pero cuando uno tiene una responsabilidad pública tiene que ser responsable a la hora de hablar".



Alonso remarcó que "la OA participa en más de 40 querellas judiciales, tiene investigaciones sobre funcionarios de todos los niveles vinculados a esta gestión, ha hecho más de 80 instrucciones sobre funcionarios actuales vinculados a la prevención de conflictos de intereses".



"Me gustaría que a la hora de hablar lo hagan sobre la base de la evidencia y no para descalificar el trabajo institucional de un organismo que durante muchos años estuvo hundido y que ha tomado dinamismo a partir de la nueva administración", remarcó la funcionaria en diálogo con Radio Mitre.



En ese sentido, la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción ironizó sobre las críticas y las definió como "pirotecnia verbal".



"Pensé que el dueño de la pirotecnia verbal era Aníbal Fernández en otra época, pero parece que a Margarita Stolbizer le gusta parecerse a personajes que prefiero dejar en el pasado", remató.