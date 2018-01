Con un visitante de peso, el Tottenham de Pochettino arrasó al Everton

Tottenham Hotspur, dirigido por el santafesino Mauricio Pochettino y en el que juega el volante Erik Lamela, goleó este sábado a Everton, por 4 a 0, de local, por la 23ra. fecha de la Premier League, con dos goles del delantero Harry Kane y la presencia del entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, en el estadio.



Totthenham se impuso en el mítico estadio de Wembley, hasta donde Sampaoli se acercó, para sorpresa de todos, en subte con parte de su cuerpo técnico que lo acompaña en su gira por Europa.



El bonaerense Lamela, ex River Plate, ingresó recién cuando faltaban cinco minutos para finalizar el partido por el dinamarqués Christian Eriksen, autor del cuarto gol de Tottenham.



El inglés Harry Kane, goleador de la Premier y del 2017, logró dos conquistas y llegó a los 20 en el certamen. Lo sigue el egipcio Mohamed Salah, de Liverpool, con 17.



Con esta victoria sobre Everton, que aún no cuenta con el defensor argentino Ramiro Funes Mori (se recupera de una lesión), Tottenham alcanzó 44 puntos y continúa quinto en la tabla de posiciones, a 18 del líder Manchester City.



En otro encuentro, el volante bonaerense Manuel Lanzini hizo dos de los cuatro goles con que West Ham United superó por 4-1 a Huddersfield, de visitante, en el John Smith's Stadium de Huddersfield, en West Yorkshire.



Lanzini, otro ex River, marcó el tercero y cuarto tanto para su equipo, donde también jugó como titular el defensor Pablo Zabaleta.



Además de la victoria de West Ham, este sábado se dieron los siguientes resultados: Chelsea 0-Leicester City 0, Crystal Palace 1-Burnley 0, Newcastle 1-Swansea (Federico Fernández no ingresó) 1, Wattford 2-Southampton (dirigido por Mauricio Pellegrino) 2 y West Bromwich Albion (con Claudio Yacob) 2-Brighton 0.



El puntero, Manchester City, con Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, se medirá el domingo ante Liverpool en Anfield Road. Además jugarán Bournemouth-Arsenal (10.30), y el lunes Manchester United-Stoke City (17).



Principales posiciones: Manchester City 62 puntos, Manchester United y Chelsea 47, Liverpool y Tottenham 44, Arsenal 39, Burnley 34, Leicester City 31, Everton 27, Watford 26, West Ham y Crystal Palace 25.