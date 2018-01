La grieta de Madrid: el Atlético gana y se acerca, el Real se despidió

Real Madrid, campeón de España, Europa y el mundo, profundizó este sábado su crisis futbolística al perder con Villarreal 1 a 0 en su estadio Santiago Bernabéu por la 19na. fecha de una Liga que ya lo tiene completamente relegado de la lucha por el título.



El equipo del francés Zinedine Zidane lleva tres partidos consecutivos sin ganar en casa, pues fue goleado por Barcelona (3-0) en el último compromiso del año pasado y llegaba de un empate frente al Numancia (2-2), de la segunda división, por la Copa del Rey.



Tras perder su cuarto partido en el campeonato español, Real Madrid quedó con 32 unidades y puede distanciarse a 19 de la punta si el domingo Barcelona vence a Real Sociedad, de visitante.



Villarreal consiguió la primera victoria de su historia en el Santiago Bernabéu con un gol de Pablo Fornals a los 43 minutos del segundo tiempo.



El "Submarino Amarillo" mantuvo sentado en el banco de los suplentes al arquero argentino Mariano Barbosa.



Real Madrid deberá concentrarse ahora en la Copa del Rey -el miércoles 24 recibe a Leganés- y especialmente en la Champions, en la que afrontará una llave de octavos de final ante el poderoso París Saint Germain, el 14 de febrero en España y el 6 de marzo en Francia.



Además, Atlético Madrid, con la batuta del DT Diego Simeone, se acercó a la línea del líder Barcelona, tras ganarle como visitante y por 1-0 a Eibar. El único tanto del partido fue obra del francés Kevin Gameiro.



En el "Colchonero", que ahora reúne 42 unidades y quedó a 6 del Barça, se alistó desde el comienzo el ex San Lorenzo, Ángel Correa, mientras que el ex Vélez, Augusto Fernández, entró en la segunda etapa.



En Eibar, que continúa séptimo con 27 puntos, estuvo entre los suplentes el ex volante de Boca Juniors, Gonzalo Escalante.



Por su lado, Valencia (40 puntos) se impuso como visitante a Deportivo La Coruña (16), por 2-1, con los tantos convertidos por el portugués Gonzalo Guedes y Rodrigo. Para el equipo gallego descontó el rumano Florin Andone.



En Valencia se desempeñó desde el comienzo el defensor rosarino Ezequiel Garay, mientras que el delantero Luciano Vietto (ex Racing) ingresó en la segunda parte.



La fecha, comenzada el viernes con la victoria de Getafe sobre Málaga (1-0), registró este sábado una goleada de Girona por 6-0 sobre Las Palmas, que tuvo como titulares a los argentinos Gabriel Peñalba, Hernán Toledo y Jonathan Calleri.



El domingo se jugarán estos partidos: Levante-Celta de Vigo; Alavés-Sevilla; Espanyol-Athletic Bilbao y Real Sociedad-Barcelona. El lunes completarán Betis-Leganés.



Posiciones: Barcelona 48 puntos; Atlético Madrid 42; Valencia 40; Real Madrid 32; Villarreal 31; Sevilla 29; Eibar 27; Getafe y Girona 26; Athletic Bilbao, Leganés y Betis 24; Real Sociedad y Espanyol 23; Celta 22; Levante 18; Deportivo La Coruña 16; Alavés 15; Málaga y Las Palmas 11.