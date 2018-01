Bullrich consideró que en el caso Maldonado, "la verdad salió a la luz"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que en el caso de la muerte de Santiago Maldonado "la verdad salió a la luz" y señaló que "hubo sectores interesados en construir una versión que involucraba a la Gendarmería con una desaparición forzada que no fue".



"Al final la verdad salió a la luz. Desde el Gobierno nacional nos mantuvimos en un lugar y se demostró que no nos equivocamos. Hubo sectores interesados en construir una versión; una historia de que a Santiago Maldonado lo había secuestrado y torturado la Gendarmería y eso se demostró que no era así", afirmó Bullrich en declaraciones formuladas en el programa de Mirtha Legrand, que se emite por Canal 13.



La ministra aseguró que en el medio del caso Maldonado "hubo el drama de una familia y un país" y confesó que las derivaciones de ese hecho la afectaron en términos personales.



"Hubo una construcción para poner al Gobierno en un lugar donde no estaba. Se jugó con volver a lo peor de nuestra historia que fueron los desaparecidos. Maestros dieron clases sobre este tema y ahora deberían admitir que se equivocaron", consideró.



Bullrich afirmó que "siempre sostuvo" que el cuerpo de Maldonado debía buscarse donde finalmente se halló, al tiempo que recordó que cuando el juez federal Guido Otranto planteó que el joven artesano podía haberse ahogado en las aguas del río Chubut lo removieron de la instrucción de la causa.



"Hubo un juez (Gustavo Lleral) que estableció junto a 55 peritos que Maldonado murió ahogado y que su cuerpo estuvo en el agua desde el primer día de su desaparición", sostuvo la ministra.



Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 tras un operativo realizado por Gendarmería en la comunidad Mapuche de Pu Lof de Cushamen, en el noroeste de Chubut. Tras 78 días sin que se conociera su paradero, su cuerpo fue hallado en aguas del río Chubut, luego de un rastrillaje ordenado por el juez Lleral y llevado a cabo por efectivos de la Prefectura.



El cuerpo de Maldonado se trasladó a la Morgue Judicial de Buenos Aires, donde se le practicó una autopsia cuyos resultados se conocieron el 24 de noviembre del año pasado, y determinaron que Santiago Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia".



Según concluyeron todos los peritos de parte que intervinieron en esta pericia establecieron que el cuerpo del joven oriundo de la localidad bonaerense de 25 de mayo estuvo entre 55 y 73 días en el agua.



No obstante, la causa sigue abierta para determinar cuáles fueron las circunstancias en las cuales murió Maldonado y el expediente aún está caratulado como "desaparición forzada".