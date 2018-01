Torneo de verano: Gimnasia se impuso en los penales ante Independiente

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó por penales a Independiente luego de empatar sin goles en un amistoso de verano en la ciudad de Mar del Plata, en el debut de Facundo Sava como entrenador del equipo platense.



El partido se disputó en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Darío Herrera, y terminó 5 a 3 en la definición con tiros desde los doce pasos, luego de que Christian Ortiz rematara desviado el segundo disparo de Independiente.



De este modo, Sava comenzó su ciclo en el "Lobo", donde reemplazó a fines de 2017 a Mariano Soso, con una victoria sobre el campeón vigente de la Copa Sudamericana.



El técnico del "Rojo", Ariel Holan, había parado un equipo con varios jugadores suplentes, e incluyó en la formación inicial a las dos incorporaciones, el lateral derecho Emanuel Britez y el delantero Brian Romero.



Sava armó por su parte un dibujo 4-2-3-1 con los titulares, con Nicolás Colazo como volante central y Franco Niell como único delantero. Pero tuvo que reacomodar la defensa desde los 13m., cuando el capitán Lucas Licht debió ser reemplazado por Ezequiel Bonifacio, por un esguince en la rodilla izquierda con compromiso ligamentario, que lo dejará inactivo, por un mínimo de 60 días.



Independiente propuso desde el arranque una presión alta, pero -de a poco- Gimnasia logró nivelar el trámite con Fabián Rinaudo como conductor.



Si bien la primera mitad se jugó con mayor intensidad que la que pudo verse en los otros dos amistosos del verano (la victoria de San Lorenzo 3 a 1 sobre Defensa y Justicia y el triunfo de Huracán 1 a 0 sobre Banfield), no tuvo situaciones claras, más allá de algunos centros de Nicolás Domingo y Domingo Blanco que obligaron a esforzarse al arquero del conjunto platense, Alexis Arias.



Gimnasia salió mejor parado en el complemento, con un buen despliegue de Brahian Alemán, pero no logró generar ninguna situación clara, a excepción de un remate desde afuera de Rinaudo a los 12m.



La más nítida del "Rojo" llegó recién a los 38m. luego de un centro bajo de Braian Romero, que no logró conectar Lucas Albertengo por pocos centímetros, y el partido se encaminó inexorablemente hacia la definición con tiros desde el punto penal.



En la definición, el 'Lobo' anotó los cinco remates, mientras que Ortiz pateó desviado su penal para el equipo de Avellaneda. Tras esta victoria por penales, Gimnasia enfrentará en el próximo compromiso de pretemporada, el sábado 20 a San Lorenzo en Salta. Independiente, en tanto, jugará el clásico del viernes 19 contra Racing por el Torneo de Verano, en Mar del Plata.



El "Rojo" tiene la mira puesta además en una primera mitad de año intensa: lo espera la Recopa Sudamericana ante Gremio de Porto Alegre, la Copa Libertadores, y además jugará por la Superliga el próximo 24 del corriente, cuando enfrente a Rosario Central, como local, por el partido postergado de la 11ma. fecha.