Sin Pratto ni Armani, River jugó su segundo amistoso de pretemporada

Tras un primer tiempo para el olvido y un complemento en el que mostró algo de su habitual juego combinado, River se despertó tarde y perdió por 2 a 1 frente a Independiente Santa Fe de Colombia en Miami, en su segundo amistoso de la pretemporada que realiza en Estados Unidos.



En el estadio "Central Broward Regional" y ante una gran cantidad de hinchas, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo no tuvo una buena primera etapa y se fue 0-2 al descanso luego de un cabezazo del defensor central William Tesillo a los quince minutos y una solitaria corrida de contragolpe de John Pajoy a los 30 minutos para el equipo colombiano, dirigido por el uruguayo Gregorio Pérez.



En la segunda etapa, el "Millonario" se hizo dueño de la pelota desde la conducción de Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez y llegó al descuento con un golazo de Ignacio Scocco, a quince minutos del final.



Pero la infantil expulsión del mendocino Pérez por doble amarilla, le quitó ímpetu a River, que se quedó sin nafta para ir a buscar el empate en la "Copa Campeones de América".



El equipo de Núñez, que viene de golear a un equipo de Segunda División de Estados Unidos el pasado jueves, presenta todos sus titulares con excepción de las recientes incorporaciones: el arquero Franco Armani y el delantero Lucas Pratto.



El conjunto argentino pagó caro esa primera mitad donde reinaron las imprecisiones, los desajustes defensivos y los errores compartidos que fueron aprovechados por Santa Fe.



Porque con la velocidad de Anderson Plata y John Pajoy por las bandas, principalmente la derecha donde estaban Gonzalo Montiel y el reaparecido Lucas Martínez Quarta, le dio un dolor de cabeza constante a la defensa de River.



La carga física de la pretemporada pudo haber influido en la "dureza" de los jugadores de River, que no lograron manejar con prolijidad la pelota, uno de los puntales del desempeño del "Millonario" bajo la gestión de Gallardo.



Y contra esa enfermedad no tuvo cura, porque los "Cardenales" abrieron la cuenta con el cabezazo de Tesillo, que apareció solo para empujar un tiro libre centro desde la derecha, luego de desmarcarse de la defensa zonal de River, que reclamó un inexistente fuera de juego.



La siesta de River no frenó pese a ese gol y pudo haber sido peor cuando Plata aprovechó un grosero error de Leonardo Ponzio como último hombre para quedar cara a cara con Lux, pero definió increíblemente afuera.



A los 30 minutos el que no iba a perdonar iba a ser Pajoy, que acompañó a Wilson Morelo en un contragolpe y, a la carrera, definió cruzado sobre el achique de Germán Lux.



River pareció estar totalmente fuera de foco en esos primeros 45 minutos y de hecho, el arquero Lux -reemplazante del lesionado Enrique Bologna- se lució con un par de atajadas clave para evitar que el marcador fuera más abultado.



• "Pity" levantó al "Millo".



En el segundo tiempo, River mostró una cara totalmente cambiada, seguramente a partir del escarmiento que le entregó Gallardo a sus jugadores, que no le estaban dando mucho a la buena cantidad de hinchas que se acercó hasta Lauderhill, en Florida.



Principalmente porque le sacó la pelota a Santa Fe, lo desbordó con los constantes ataques de Marcelo Saracchi por izquierda y lo obligó a retroceder en el campo de juego, para dedicarse casi exclusivamente a defenderse.



Así, con el ingreso y debut del juvenil Benjamín Rollheiser para acompañar a Scocco, los de Gallardo fueron arrinconando a los colombianos, hasta encontrar el descuento.



Fue gracias a un hermoso remate esquinado de Scocco, que cambió el número 32 por el 9 pero no perdió su capacidad goleadora, después de recibir de Saracchi, que desbordó por izquierda.



Pero en el mejor momento de River, Enzo Pérez se hizo expulsar tras agredir a Arboleda adelante del árbitro y eso complotó contra los intentos del "Millonario" de llegar al menos a la definición por penales.



Igual, en la última del partido, River casi lo empata de milagro con un remate bombeado de "Pity" Martínez que quedó en el techo del arco defendido por Robinson Zapata, que nada tenía que hacer.



Gallardo deberá recalcar que licencias como las del primer tiempo no pueden tomarse, principalmente cuando el próximo fin de semana jueguen el primer Superclásico de 2018 frente a Boca en Mar del Plata.



Esta es la síntesis del encuentro:



River-Independiente Santa Fe

Estadio: Central Broward Regional.

Árbitro: Marcos Deoliveira (EEUU).



River: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.



Independiente Santa Fe: Robinson Zapata; Carlos Arboleda, Javier López, William Tesillo, Juan David Valencia; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo y John Pajoy. DT: Gregorio Pérez.



Goles en el primer tiempo: 15m Tesilla (I) y 30m Pajoy (I).

Gol en el segundo tiempo: 27m Scocco (R).

Cambios en el segundo tiempo: 9m Rubén Bentancourt por Plata (I), 22m Armando Vargas y Sebastián Salazar por Morelo y Roa (I), 24m Benjamín Rollheiser y Nicolás De la Cruz por Santos Borré y Fernández (R), 31m Almir Soto por Gordillo (I), 32m Camilo Mayada por Montiel (R), 41m José Moya por Arboleda (I).

Incidencias en el segundo tiempo: 34m expulsado Enzo Pérez (R), por doble amonestación.