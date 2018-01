Kicillof: "Entre los principales objetivos del gobierno de Macri está reducir el salario"

El diputado nacional por el FpV y exministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que "entre los principales objetivos del gobierno de (Mauricio) Macri está reducir el salario tanto en pesos como en dólares".



En ese sentido, remarcó que en 2017 "pronosticaron entre 12 y 17 puntos de inflación y terminó siendo de 24 o 25%". Asimismo, el legislador kirchnerista dijo que la meta oficial de inflación de entre 8 y 12% "era absolutamente descabellada" y que "ya la estaba aplicando para las paritarias".



"En el diagnóstico del gobierno los salarios eran muy altos. Cuando eran oposición sostenían que las jubilaciones eran bajas y ahora dicen que son altas", cuestionó Kicillof en declaraciones al programa "El fin de la metáfora", que se emite por Radio 10.



En tanto, agregó que con el salario "van por lo mismo", al tiempo que consideró que "la depresión que hay del consumo en general es lo que agudiza la desindustrialización y la depresión", de la economía.



En otro orden, se refirió a las tasas que establece el Banco Central y sostuvo que el manejo de la tasa de interés tiene que ver con el dólar. "Si las altas tasas eran para bajar los precios no funcionó", opinó. "Los aumentos de las tasas tienen otro objetivo que es la cuestión financiera e impedir que la enorme cantidad de activos líquidos se vayan al dólar", añadió.



En relación al DNU firmado por el Presidente y que busca desburocratizar el Estado, señaló: "Macri se decidió a tratar de gobernar sin el parlamento. Este DNU es inconstitucional, están modificando más de 10 leyes. Se toma la atribución de modificar leyes que deberían pasar por el Parlamento".



En esa línea agregó que el jefe de Estado "se pasó por cualquier lado la institucionalidad argentina" y que "quiere gobernar sin el Congreso".



"Probablemente no se aprueben porque, en esta batería de decisiones que toma Macri, no hay ninguna a favor de los sectores populares, de las mayorías, de los trabajadores", concluyó.