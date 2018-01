Pochettino habló sobre su posible llegada a Real Madrid

Mauricio Pochettino, técnico de Tottenham, aseguró estar feliz en su actual club pero que "el fútbol" le llevará "donde el fútbol quiera".



"Estoy contento donde estoy, en Tottenham. El fútbol me llevará donde el fútbol quiera. Jorge Grifa, que es como un padre para mí, me dijo: 'No pienses mucho, disfruta del presente y sé profesional y responsable, que el fútbol te llevará donde quiera'", manifestó en Onda Cero.



Uno de los jugadores que está en la órbita de Real Madrid para la próxima temporada, el delantero inglés Harry Kane, es dirigido por Pochettino, que destacó su crecimiento: "Desde que apareció, enseguida empezó a mostrar calidad. Ahora, tres años después, en Tottenham ha roto todos los récords".



También dirigió en el pasado al último gran fichaje de Barcelona, el brasileño Philippe Coutinho.



"A Coutinho lo conozco de mi etapa en Espanyol. Lo dirigí seis meses con 17 años. Barcelona es una ciudad especial para los brasileños. En Liverpool hay mucho frío y lluvia, es difícil dejar una oportunidad así. También porque lo ha llamado uno de los mejores clubes del mundo y la idea de jugar con Messi tira bastante", afirmó.