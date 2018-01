Autoridades aseguran que muertes durante temporal en La Plata fueron por "accidentes caseros"

El fuerte temporal que afectó a la ciudad bonaerense de La Plata entre viernes y sábado provocó inundaciones y dos personas murieron electrocutadas, aunque la Municipalidad afirmó que fueron "accidentes caseros".



Las lluvias afectaron fundamentalmente el sudoeste de la ciudad, en las localidades de Los Hornos, Altos de San Lorenzo y San Carlos. Los chaparrones provocaron anegamientos y otros inconvenientes, aunque no se registraron evacuaciones.



Fuentes policiales informaron a NA que los fallecidos son una nena de 7 años y un hombre de 57. La pequeña, llamada Morena, se encontraba acompañada de su abuela y murió cuando intentó agarrar una lámpara que se había caído al suelo mojado de su precaria vivienda en Los Hornos.



En tanto, el hombre, identificado como Osvaldo Cartagnasso, falleció cuando intentó manipular descalzo una llave térmica.



Ante estos dos casos, el subsecretario de Atención de Riesgo de La Plata, Rodrigo Páez, aclaró que "si bien fueron en los momentos en los que se estaba desarrollando la tormenta, las situaciones se produjeron a través de accidentes caseros, fueron dentro de los domicilios".



"Por ahí se adjudica a un temporal, pero fueron dentro de la propiedad, accidentes domésticos", agregó el funcionario municipal.



En declaraciones a TN, Páez reconoció que hubo "anegamientos en distintos puntos de la ciudad", pero insistió en que se trataron de "incidentes eléctricos domésticos dentro de las propiedades".



"Sobre las circunstancias no podemos decir mucho porque no sabemos cómo ocurrió", manifestó.



Finalmente, el subsecretario de Atención de Riesgo de La Plata pidió a la población que los días de tormenta traten de "evitar manipular objetos eléctrico y en la vía pública cualquier cable o artefacto que quede desprendido, evitar tocarlo y llamar a los Bomberos".