Con un golazo y asistencia de Messi, Barcelona dio vuelta un partido increíble

Lionel Messi selló la victoria del líder e invicto Barcelona sobre Real Sociedad, con el arquero Gerónimo Rulli como titular, por 4 a 2, de visitante, en un encuentro correspondiente a la decimonovena fecha de la liga de España.



El rosarino metió un gran tanto a los 40 minutos del segundo tiempo, de tiro libre, y suma cuatro en el 2018, a la vez que le sirvió para llegar a los 366 en la historia y superó al alemán Gerd Müller, quien tenía 365 con la camiseta de Bayern Münich, de Alemania, como máximo anotador en un mismo club dentro de las cinco grandes competencias de Europa.



El resto de los goles los anotaron el delantero uruguayo Luis Suárez (5m. ST y 26m. ST) y el punta brasileño Paulinho (39m. PT) para el conjunto catalán, al tiempo que su compatriota William José (11m. PT) y el español Juanmi (34m. PT) adelantaron momentáneamente al local.



Con este partido, Messi acumula 240 minutos en el año mundialista, en el que manifestó que se cuidará y dosificará el desgaste para llegar de la mejor manera a Rusia.



Además, el defensor Javier Mascherano ocupó un lugar en el banco de suplentes del conjunto catalán pero no ingresó al campo de juego, en medio de los rumores que lo vinculan con el fútbol chino tras la llegada del colombiano Yerri Mina.



A su vez, Gerónimo Rulli (ex Estudiantes de La Plata) cumplió una aceptable actuación en Real Sociedad aunque no se destacó con ninguna tapada.



Barcelona lidera con 51 puntos, producto de 16 victorias y 3 empates, y le sacó nueve a su escolta Atlético de Madrid y 19 a Real Madrid. Por su lado, Real Sociedad continúa con 23 unidades.



La jornada se completó con los siguientes resultados:



Levante 0-Celta (Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia) 1; Espanyol 1-Athletic Bilbao 1; Alavés 1-Sevilla (Guido Pizarro, Gabriel Mercado y Ever Banega) 0.



La 19ª se cerrará este lunes con Betis-Leganés.



Principales posiciones: Barcelona 51 puntos; Atlético de Madrid 42; Valencia 40; Real Madrid 32*; Villarreal 31; Sevilla 29; Eibar 27; Getafe y Girona 26; Celta de Vigo y Athletic Bilbao 25; Leganés**, Betis* y Espanyol 24.



*Debe un partido.



**Debe dos partidos.