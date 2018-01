A falta de Neymar, fue Di María quien le dio la victoria a PSG

París Saint Germain (1º), con la baja de Neymar por problemas físicos, se impuso por la mínima (1-0) en cancha de Nantes (5º), con un gol del sustituto del brasileño, Ángel Di María, este domingo en el cierre de la 20ª jornada del campeonato francés.



Con este triunfo, el equipo capitalino amplía a 11 puntos la ventaja respecto a sus principales perseguidores, Mónaco (2º) y Lyon (3º), que este fin de semana únicamente empataron ante Montpellier (0-0) y Angers (1-1) respectivamente.



El único gol del partido llegó a los 12 minutosd cuando el uruguayo Edinson Cavani recibió en la línea de tres cuartos y jugó en profundidad. Kylian Mbappé dejó pasar el balón por debajo de las piernas, quedando solo Di María, que golpeó cruzado con la punta.



Sin Neymar, que no viajó a Nantes por unas molestias en las costillas, el rosarino acompañó en el ataque a Mbappé y Cavani.



Pudo firmar un doblete en el 37, pero con la portería vacía disparó muy forzado y el balón salió rozando el larguero.



• Polémica expulsión.



Tras no jugar esta semana en el triunfo 2-0 en Copa de la liga ante Amiens, Cavani regresó al once después de unos días de ruido en la capital francesa por haberse incorporado tarde tras las vacaciones navideñas.



El técnico español Unai Emery dio descanso al capitán del equipo, el brasileño Thiago Silva, que siguió el partido desde el banco. Precisamente el central había alzado la voz para criticar el retraso de su compañero.



Cavani, que tenía a tiro el récord de Zlatan Ibrahimovic como máximo goleador del club (156 frente a 155 en todas las competiciones), fue sustituido en la segunda parte tras una actuación muy discreta.



Por el lado local, Emiliano Sala cabeceó a las redes un centro a la hora de partido, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego.



Nantes, convertido en un equipo muy fiable de la mano del veterano entrenador italiano Claudio Ranieri, se mostró falto de imaginación e incapaz de hacer daño a un PSG más práctico que brillante.



• Gol de Fekir.



También este domingo, Lyon desaprovechó la oportunidad de superar a Mónaco al no pasar del empate en su estadio ante el Angers (18º)



Tanto Lyon como Mónaco suman 42 puntos, aunque el equipo del Principado tiene mejor diferencia de goles (+27 frente a +26).



En Lyon se adelantó Angers con un tanto de penal de Karl Toko-Ekambi tras una falta de Jérémy Morel en el área sobre Angelo Fulgini (14).



El equipo local pudo empatar gracias a su estrella Nabil Fekir (47), que marcó con la zurda culminando una jugada en la que participaron Maxwel Cornet y el brasileño Rafael.



Una vez más, como ante el Montpellier (0-0) y el Lille (2-1), el Lyon evidenció dificultades para crear juego ante equipos que defienden en bloque bajo. Además, el técnico Bruno Genesio no pudo contar por lesión con su máximo goleador, el hispano-dominicano Mariano Díaz, autor de 14 tantos (los mismos que Fekir).



En el primer partido del día el Saint Etienne (14º) respiró al vencer 2-0 al Toulouse (19º).