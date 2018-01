Venezuela otra vez bajo saqueos: hubo 22 comercios afectados y la Policía reprimió disturbios

El gobernador del céntrico estado Guárico, el oficialista José Vásquez, informó este domingo que fueron 22 los establecimientos afectados durante los saqueos en la localidad de Calabozo este sábado y de que ya hay varios detenidos, cifra que no especificó.



"Fueron 22 comercios afectados, donde más de 10 no tienen que ver con alimentos", reveló Vásquez durante una rueda de prensa en la que señaló que el centro de acopio de alimentos gubernamental fue "atacado con bombas molotov".



Indicó que sobre las 15.00 hora local (19.00 GMT) "ya estaba controlada la situación" y que no hay que lamentar consecuencias "más allá de daños materiales"