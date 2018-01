Sigaut Gravina: "Los problemas del equipo económico se hicieron aún más latentes tras el triunfo electoral"

Los "problemas de coordinación del equipo económico" fueron la principal falla que presentó la política económica el año pasado, según señaló Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de Ecolatina, a ámbito.com. En tal sentido alertó sobre "la falta de un 'primus inter pares' que alinee las diversas aristas de política económica".



El mayor desafío que enfrenta el Gobierno de Mauricio Macri consiste en "la corrección de los déficits gemelos en un contexto de elevada inflación con persistente atraso cambiario y tarifario", sostuvo Sigaut Gravina. Y agregó que "a esto se suma una situación social crítica que requiere mantener el crecimiento y el gasto social para reducir -a través de la inversión y el empleo- la pobreza".



En el año en curso volvería a incumplirse la meta de inflación del Gobierno (15%) según las estimaciones de Ecolatina, ya que los precios subirían 19,5%. En este contexto, los salarios (formales) prácticamente se alinearían con la inflación ya que se ajustarían 20%.



También se registraría un crecimiento inferior al esperado por las autoridades, ya que conforme a las proyecciones de la consultora, el Producto Bruto interno aumentaría 2,5% en 2018.



Para Ecolatina el sector externo continuará presentando un abultado déficit con importaciones que superarían a las exportaciones en más de u$s 11.000 millones. A continuación las principales definiciones de lo conversado con Lorenzo Sigaut Gravina.



P: ¿Cuál fue el mayor logro en materia económica del 2017?



Lorenzo Sigaut Gravina: El Gobierno logró llegar a las elecciones legislativas de octubre de 2017 con una economía en recuperación y descenso de la inflación. A priori este logro no luce significativo, pero a comienzos del año había más dudas que certezas sobre la performance económica, lo que llevó a la oposición a basar buena parte de su discurso en los problemas económicos existentes. Pese a que la actividad sólo volvió a los niveles máximos de 2015 y la inflación descendió a la velocidad crucero de los últimos diez años (25% anual), el Ejecutivo logró que la situación económica no sea un pasivo a la hora de votar al oficialismo. Asimismo, la estrategia política de confrontar con el kirchnerismo (polarización) fue lo que terminó de redondear el contundente triunfo de Cambiemos en las elecciones de mitad de término.



P.: ¿Cuál fue el principal error en materia económica del 2017?



LSG: La falta de un "primus inter pares" que alinee las diversas aristas de política económica. Los problemas de coordinación del equipo económico se hicieron aún más latentes tras el triunfo electoral: el presidente del BCRA ratificó la ambiciosa meta de inflación (8-12%) para 2018 y subió fuerte la tasa de interés de referencia. Los rendimientos alcanzaron niveles nocivos para la actividad económica y el tipo de cambio real. De hecho, la tasa de interés de referencia arrojó un rendimiento real (descontada las expectativas de inflación) y en moneda extranjera (según el dólar futuro) superior al 10% anual. A fines de 2017, el Ejecutivo rectificó el rumbo (relajó las metas de inflación y el BCRA bajó algo la tasa de referencia) pero quedó expuesto el funcionamiento en comportamientos estancos del equipo económico. La resolución de los complejos desequilibrios macroeconómicos existente (elevados déficits gemelos y atraso cambiario) exige un director técnico que potencie la performance del equipo económico para que el conjunto sume más que las partes individualmente.



P.: ¿Cuál es el mayor problema en materia económica que enfrenta el gobierno de Macri para el 2018?



LSG: La corrección de los déficits gemelos en un contexto de elevada inflación con persistente atraso cambiario y tarifario. A esto se suma una situación social crítica que requiere mantener el crecimiento y el gasto social para reducir -a través de la inversión y el empleo- la pobreza.

La opción del gradualismo es la correcta porque, a diferencia de otras experiencias críticas, tenemos un acceso fluido al mercado financiero y un stock de deuda (público y externa) acotada. Pero esto no significa que tengamos garantizado una resolución exitosa de los desequilibrios: cualquier paso en falso o viento de frente externo que nos desvíe del camino, puede llevarnos a un escenario negativo.





PROYECCIONES MACROECONOMICAS 2018



• PIB: 2,5%



• Consumo privado: 2,7%



• Inversión: 7%



• Dólar Fin de 2018: rozando $ 21



• Déficit de cuenta corriente: US$ 35.000 millones



• Deuda Pública Relevante (privados y organismos internacionales)/PBI: 32%



• Déficit Balanza comercial: u$s 11.200 millones



• Exportaciones: u$s 60.300 millones



• Importaciones: u$s 71.500 millones



• Inflación: 19,5%



• Tasa de Interés: 23,5%



• Tasa de Desempleo (promedio 2018): 8,2%



• Salarios Formales (var. Dic. Dic): 20%



• Fuente: Ecolatina