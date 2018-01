Boudou pasó por Tribunales: "Miedo, sólo a Dios"

El ex vicepresidente Amado Boudou, con una actitud totalmente distendida, se presentó hoy en los tribunales de Comodoro Py para notificarse de su excarcelación del pasado viernes y aseguró que no le teme a la posibilidad de volver a quedar detenido.



"Miedo no tengo, sólo de Dios", dijo el ex vicepresidente de Cristina de Kirchner.



Boudou se presentó ante el juez Ariel Lijo para firmar la excarcelación que le concedió la Cámara Federal el pasado viernes, y luego de estar detenido desde el 3 de noviembre pasado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el marco de un presunto enriquecimiento ilícito.



El ex vicepresidente al firmar la excarcelación comentó al secretario que le llamaba la atención no tener que dejar sus huellas dactilares, tal como hacía de forma recurrente en el penal de Ezeiza donde estuvo detenido.



Además, el abogado de Boudou, Eduardo Durañona, rechazó el hecho de notificarse del embargo que le fijó el juez Lijo al procesarlo en otra causa, por presunta presentación de facturas truchas para el cobro de gastos en viáticos oficiales.



Incluso, la defensa de Boudou evalúa pedir una prórroga de una citación dispuesta por Lijo para el ex vicepresidente el próximo 18 de enero en el caso de enriquecimiento ilícito.



"Miedo no tengo de nada salvo de Dios. Voy a afrontar algo muy lindo que es ser padre y por suerte y desgracia me toca de grande, con un bagaje de experiencia y medios porque uno conoce el mundo real", dijo Boudou al ser consultado por la prensa ante la posibilidad de quedar detenido si es que es condenado por el caso Ciccone Calcográfica.



"Estoy convecido en todo lo que hice", dijo Boudou sobre su paso como funcionario público y dijo que las causas en su contra "responden a otra cosa".



Además, respaldó a la expresidenta Cristina de Kirchner al asegurar que "ella y su familia" son perseguidos: "Están sufriendo un embate monstruoso", agregó.



Boudou en lo pronto tiene citación para el 18 de enero próximo para ampliar su indagatoria en el caso por enriquecimiento ilícito y en febrero se reanudará el juicio oral y público por la compra venta de la exCiccone Calcográfica.



El ex funcionario dijo que el próximo miércoles será papá de mellizos en una "cesárea programada".