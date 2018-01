Fuerte acusación de una exnovia contra Hamilton por violencia de género

La exnovia de Lewis Hamilton, la modelo Verónica Valle, acusó al cuatro veces campeón de Fórmula 1 por violencia de género y contó detalles humillantes de la relación. Aseguró que la maltrataba por su peso en frente de sus amigos y que tiene un lado oscuro.



En una entrevista concedida a "The Sun" Valle manifestó que el británico "es Jekyll y Hyde". Además, aseguró que el piloto la "llamó gorda delante de todos sus amigos" y que le decía "Oompa Loompa", en referencia al personaje de "Charlie y la fábrica de chocolates".



Por otro lado, comentó que Hamilton no le permitía a sus amigos utilizar el baño de su avión privado: "No deberían hacerlo en mi avión".