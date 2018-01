Airbus superó a Boeing en aviones encargados

El fabricante aeronáutico europeo Airbus volvió a superar en 2017 a Boeing en encargos de aviones, pero queda detrás de su competidor norteamericano en número de aparatos entregados y tiene además un serio problema con las escasas ventas de su producto estrella, el mastodonte A380.



Airbus recibió 1.109 pedidos de aviones netos en 2017, contra 912 para Boeing, según datos comunicados este lunes por la empresa europea.



A precio de catálogo, estos pedidos representan un importe de 137.700 millones de dólares. Para Boeing, suman 134.800 millones.



En cambio, Boeing superó a Airbus en aviones entregados, con un total de 763 contra 718, lo que supone sin embargo un récord para el fabricante europeo.



"Las entregas de Airbus Commercial Aircraft crecieron en 2017 por decimoquinto año consecutivo, marcando un nuevo récord de la compañía, cifrado en 718 aviones a 85 clientes", destacó en efecto el comunicado de la empresa.



"Este nuevo récord de entregas sumado a nuestra quinta mejor cifra de entrada de pedidos pone el broche de oro a un año excepcional para nosotros", comentó Fabrice Brégier, director general delegado de Airbus y presidente de Airbus Commercial Aircraft.



En 2018, Airbus se fija el objetivo de entregar 800 aviones, en particular mediante el aumento de la cadencia de producción del avión A320neo, indicó Brégier.



"Este extraordinario logro es testimonio de la dedicación de todos nuestros equipos y sitúa a la compañía en una posición más fuerte, apta y preparada para todas las oportunidades que le aguardan", agregó el número dos de la empresa, que abandonará el grupo en febrero.



El directivo se fija como objetivo superar dentro de dos años a Boeing en términos de entregas. "Apuesto que en 2020 haremos más entregas de aviones que Boeing", afirmó Brégier.



El total de aviones entregados en 2017 abarca 558 de pasillo único de la familia A320, de los cuales 181 fueron A320neo, un 166% más que en 2016, indicó el comunicado.



En el segmento de largo alcance entregó 67 aparatos del modelo A330, 78 del A350 XWB y 15 del A380, señaló el comunicado del grupo. La cantidad de entregas superó "en un 4% el anterior récord de 688 unidades, establecido en 2016", indicó Airbus.



Este balance comercial es publicado un mes después del anuncio de la salida de Brégier, mientras que el presidente ejecutivo de Airbus, Tom Enders, no permanecerá en el cargo más allá de 2019. Todo ello ocurre en un contexto de investigaciones de la fiscalía financiera en Francia y de la Serious Fraud Office (SFO) en Gran Bretaña por irregularidades en las transacciones, en operaciones que el propio Airbus denunció en 2016.





En el plano comercial, Airbus admitió que uno de los puntos negros era la falta de pedidos de su "buque" insignia, el A380 de largo alcance.



"Honestamente, si no llegamos a un acuerdo con Emirates", el principal cliente del gigante aéreo, "no tendremos más remedio que detener el programa", admitió el director comercial de Airbus, John Leahy.



"Aún estamos negociando con Emirates, pero honestamente son probablemente los únicos actualmente en el mercado que pueden comprar un mínimo de seis (aviones) por año en un período de ocho a diez años", dijo.



El A380, el avión comercial con mayor capacidad del mundo, ha recibido 317 pedidos desde su lanzamiento en 2007. Pero en los últimos años Airbus no ha recibido ni un solo pedido de este avión que puede llegar a tener hasta 853 plazas, y que celebró en 2017 los diez años de su primer vuelo comercial.