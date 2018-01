Un delincuente asaltó un comercio en Quilmes y tomó rehenes

Horas de tensión se vivieron en Quilmes luego de que un joven de 22 años ingresara a robar a un local ubicado en la zona céntrica y tomara como rehén a una persona, lo que generó un gran operativo policial que culminó con la rendición del delincuente y su posterior detención sin que se produjeran heridos de ninguna consideración.



El hecho ocurrió en la jornada de este lunes en una juguetería situada en San Martín y Rivadavia, y fue protagonizado por un hombre identificado por la policía como Claudio Mariani, quien aparentemente estaba bajo los efectos de las drogas.



Poco antes de tomar de rehén al cliente, había intentado robar en un local de venta de ropa, a pocos metros de la juguetería. Tras poco más de 50 minutos de tensión y la intervención del Grupo Especial Halcón, el joven fue finalmente convencido de deponer su actitud, liberar al rehén sano y salvo, y entregarse.



Una versión de los hechos fue brindada a la prensa por el comisario Nicolás Ordaz, quien comentó que todo se inició cuando el sujeto ingresó al local de venta de ropa y empezó a probarse distintas prendas, lo que llamó la atención de la empleada que comenzó a interrogarlo en torno al dinero que tenía disponible para pagar la mercadería.



La situación dio lugar a un altercado, que finalizó cuando el joven agredió a la empleada y salió corriendo del lugar. Ordaz comentó que "la situación fue advertida por personal de la Policía Local" y comenzó una persecución a pie por la calle peatonal. En esas circunstancias, el fugitivo entró a la juguetería y sacó un arma de fuego con la que amenazó al comerciante y a dos clientes.



La Policía montó una gran operativo alrededor del local donde el delincuente se atrincheró.



"A los clientes los dejó ir, pero al empleado lo amenazó apoyándole el arma en el cuello", narró el comisario. A los gritos y mientras acudía una importante cantidad de policías al lugar, el agresor realizó distintas demandas como la presencia de cámaras de televisión, comida y bebida.



Trascendió además que hizo alusión a su condición de adicto a los estupefacientes y habría dicho: "La droga me está matando". Finalmente, tras varias negociaciones y con la presencia de personal de la Fiscalía N°2 de Quilmes, se logró convencer al sujeto para que depusiera su actitud y liberara al rehén.



En tanto, el fiscal Leonardo Sarra contó ante la prensa que si bien se hablaba en un principio que el joven estaba "sacado", eso ocurrió al comienzo y "con el paso del tiempo se fue calmando".



Efectivos del Grupo Halcón de la Policía Bonaerense se movilizaron a la zona.



El fiscal relató otra versión a los medios, ya que dijo que no fue el ahora detenido quien golpeó a la empleada del comercio, sino que fue ella quien lo habría lastimado al joven ladrón, cuando éste intentó robar unas prendas.



El fiscal contó que el caso fue caratulado "robo en tentativa, privación ilegal de la libertad y portación de arma", delitos que le valdrán una pena alta y no son excarcelables. El arma que se le secuestró al detenido es un revólver calibre 22 con cinco proyectiles.