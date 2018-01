"Espero que el sindicalismo entienda el mensaje de la sociedad contra la corrupción"

La diputada de Cambiemos Graciela Ocaña dijo que espera que haya un sindicalismo que "entienda el mensaje de toda la sociedad" contra de la corrupción, y consideró que de lo contrario "el repudio social va a ser muy grande".



"Espero que haya un sindicalismo que entienda el mensaje de toda la sociedad, porque sino el repudio social va a ser muy grande", dijo la diputada en declaraciones a radio La Red.



En ese sentido, expresó que los argentinos han dado "señales claras para terminar con la corrupción y con el robo institucionalizado", en referencia a las victorias electorales de Cambiemos, pero consideró que "muchos no quieren terminar" con esa prácticas.



Consultada en particular sobre la denuncia que el viernes último la Procuraduría que investiga lavado de activos (Procelac) presentó contra Hugo Moyano y su hijo Pablo (entre otros) por presunto lavado de activos, Ocaña dijo que "Moyano lava dinero a través de una cantidad de empresas que son de su familia, de su hijastra, de su esposa y de su consuegro".



"Son empresas familiares que prestan un único servicio a la obra social de camioneros, al sindicato de camioneros, a la mutual de camioneros, y ahora a Independiente", sostuvo.



Para la legisladora, que se enfrentó a los gremios durante el kirchnerismo, se trata de una forma de "generar gastos para bombear dinero que debería ir a la salud de los trabajadores y va a la fortuna personal de los Moyano".



"OCA tiene un verdadero dueño que es Hugo Moyano", aseguró también la diputada en referencia a la empresa de correo privado. Y sostuvo que se usaron "recursos de la obra social y los trabajadores" para financiarla.



Finalmente, y en una referencia general a todos los gremialistas y exfuncionarios investigados o detenidos en los últimos meses, consideró que "la Justicia tiene que actuar con el Código Penal en la mano" y agregó que "los argentinos queremos jueces independientes que actúen con tiempos judiciales y no con tiempos políticos".