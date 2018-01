Difunden supuestos extractos del diario íntimo de Nahir Galarza

El caso de la muerte del joven gualeguaychuénse, Fernando Pastorizzo (20), y la confesión y detención de Nahir Galarza (19) por el crimen conmueve a la opinión pública. Luego de que los amigos de él mostraran los chats de la pareja que revelaba el vínculo violento, ahora la defensa de la joven difundió fragmentos del diario personal de la joven en los que describe sus supuestos padecimientos por Violencia de Género.



Según la información distribuida en los medios por el manager de Nahir, Jorge Zonzini, fueron las amigas de Nahir quienes publicaron el texto en las redes sociales para responder a los amigos del joven fallecido de mostrar los chats.



En los fragmentos del diario íntimo de la joven, escritos de su puño y letra, Nahir asegura que la trataba como un objeto y que a Fernando le agarraban "ataques de ira" y "se convertía en una persona diferente que no paraba de gritar, insultar, golpearme y golpear cosas agresivamente".







Además, cuenta que cuando se peleaban debía bloquearlo del chat porque se pasaba horas "agrediéndola verbalmente" y "desvalorizandola".



"Su manipulación, violencia psicológica y física durante tanto tiempo me llevó a cambiar mi forma de ser, a convertirme en una persona insegura, reservada y más callada", relata la joven.



Zonzini, designado por la familia de Nahir como la única persona autorizada para hablar por ella, confirmó que se trata de la caligrafía de Nahir y además sostuvo que la misma ya fue peritada por la "Junta de Peritos Psicólogos, Psiquiatras y Grafólogos especialistas en Violencia de Género y Protección de la mujer".



La defensa también criticó la actuación del Fiscal Rondoni Caffa por "distar mucho de ser objetiva y profesional" y proveer "información a los medios en forma tendenciosa además de hostigar a los testigos que declaran durante su audiencia en la causa".



Días atrás, los abogados denunciaron la "misteriosa desaparición de pastillas símil drogas sintéticas" que la víctima tenía en su poder el día de su final.



Además, una masajista enterriana, Miriam Cristina Duarte, que atendía a Nahir Galarza, contó ante la Justicia que la joven asistía a las sesiones con golpes, raspones y moretones.







"Ella me contaba que la persona que salió con ella, un chico llamado Fernando, la molestaba, la llamaba, a veces la esperaba a la salida de su casa o de los boliches... y una vez recuerdo que vino toda rasguñada a la sesión y después, en otra sesión, le vi moretones en los brazos... otra vez en la parte baja de la espalda tenía un golpe como del grande de la boca de un vaso", declaró la mujer.



De acuerdo a las actas taquigráficas publicadas por el diario El Once, Correa afirmó que la última vez que vio a Nahir fue el 21 de diciembre y tenía "un raspón del lado izquierdo en la entrepierna, como un rasguñón, ya con cáscara".



"Si ellos tenían un vínculo no lo sé porque ella iba a relajarse y sólo si ella me contaba yo preguntaba, de lo contrario sólo me dedicaba a mi trabajo", aclaró la masajista, quien subrayó que la joven "siempre aparecía con nuevas marcas".



Acerca de ese último encuentro, la mujer dijo que la joven detenida acusada de haber asesinado a Pastorizzo concurrió acompañada de su madre, Yamina Kroh.



"Delante de Nahir no le dije nada, sólo le indiqué con unas señas y ella (Kroh) me asintió con la cabeza, como diciéndome ´sí, las vi´, pero luego cuando Yamina pasó sola a la sesión le dije: ´¿Le viste las marcas que tiene? ¿De qué es eso?´ y me contestó: ´sí, las vi, pero no puedo hacer nada, ella no me lo permite, me dice que no me meta´", añadió.



Consultada por la defensa sobre si creía que las heridas eran provocadas por el joven asesinado, Correa respondió: "Por lo poco que ella me contaba, era el único que la molestaba, es más, a veces cuando estábamos terminando una sesión de reiki, el pibe la llamaba y la llamaba incesantemente". "Ella me decía 'este me sigue jodiendo, me tiene podrida'", recordó la mujer.