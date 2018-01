El Gobierno esperará el recambio presidencial en Chile para encarar acciones conjuntas contra la RAM

Mientras se espera la decisión judicial sobre una posible extradición del lonko Facundo Jones Huala a Chile, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que Argentina retomará contacto con ese país luego del recambio de gobierno para combatir a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). "Nos han pedido esperar la transición presidencial", dijo sobre la administración de Michelle Bachelet y la posibilidad de encarar acciones conjuntas contra la presunta amenaza.



"Con el nuevo gobierno retomaremos el contacto", dijo Bullrich ante la consulta de ámbito.com en el marco de una conferencia de prensa que brindó en la sede de Seguridad con motivo de una incautación de droga.



De esta manera, el Gobierno esperará al 11 de marzo para retomar el contacto por ese tema. Ese día, Sebastián Piñera, a quien el jefe de Estado Mauricio Macri le dedicó un video de apoyo durante su campaña electoral en el que expresó su "admiración", asumirá la presidencia.



Así, aunque esta mañana la ministra señaló en los medios públicos que ambos países estaban "trabajando" en la presunta amenaza mapuche, horas después la funcionaria dijo que las únicas acciones mancomunadas que se mantienen con ese país, por ahora, son "el ordenamiento de la gente que está cruzando los pasos fronterizos", de cara a la visita del Papa Francisco.



Semanas atrás, la ministra encabezó junto a sus pares de Río Negro, Neuquén y Chubut el lanzamiento de un "comando unificado" para "perseguir los movimientos de violencia extrema", en un informe en el que, pese a tener como subtítulo "antecedentes, hechos judicializados e implicancias para la seguridad en la República Argentina", nada se menciona sobre la represión al Pu Lof de Cushamen, último lugar donde el joven tatuador Santiago Maldonado fue visto con vida por última vez.



Al respecto, este medio le preguntó a la ministra acerca de sus declaraciones en el programa de Mirtha Legrand, donde señaló que "la verdad" del caso "salió a la luz". La funcionaria esquivó la pregunta y volvió a remarcar tajante: "La verdad del caso salió a la luz, y esa es la verdad".



La ministra también insistió con su recomendación de que el Presidente "viaje en vuelos exclusivos" y no en vuelos comerciales. "No podemos poner en riesgo la seguridad presidencial", argumentó.



En otro orden de temas, la funcionaria fue consultada acerca de la desaparición del submarino ARA San Juan, de la que hoy se cumplen dos meses. Si bien remarcó que no se trata de su cartera la que deben encarar la búsqueda, señaló que se trata de "una pérdida muy importante" y "un hecho terrible" para nuestro país".



"Argentina necesita que la plata vaya a donde tiene que ir, y no lo digo sólo por el submarino. Esto nos va a ahorrar un montón de víctimas", concluyó.