Ultiman detalles en la contratación de empresas privadas para continuar búsqueda del ARA San Juan

Al cumplirse dos meses de la desaparición del submarino "ARA San Juan", la Armada Argentina anunció que pidió presupuesto a cinco empresas para poder continuar la búsqueda cuando se retire definitivamente la ayuda internacional. Según indicó el vocero de la Armada, capitán Enrique Balbi, los cinco presupuestos de las empresas se están analizando y la decisión final aún no fue tomada.



"No hay un límite preciso de tiempo anunciado hasta el momento por parte de la colaboración extranjera, pero de todas formas sabemos que en algún momento va a ser finita, por eso ya se tomó contacto con cinco empresas que podrían reemplazar la ayuda extranjera y se están evaluando presupuestos para afrontar esa eventual situación", dijo Balbi en conferencia de prensa.



Si bien el vocero no dio detalles de cuáles son las empresas consultadas ni los presupuestos que pasaron, remarcó que desde el 16 de noviembre último, 24 horas después que se perdiera el contacto con el submarino, no hubo "ningún tipo de restricción presupuestaria para la búsqueda".



Durante la conferencia, Balbi informó que durante estos 60 días de operativos para dar con el navío intervinieron unas 4 mil personas, 27 buques, 14 aeronaves, y colaboraron siete países, entre ellos Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos.



"En este tiempo de búsqueda en total se han detectado 54 objetos en el fondo del mar pero lamentablemente ninguno coincidió con el submarino", indicó. El vocero se refirió también al informe del analista de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos (ONI), Bruce Rule, quien consideró que el "ARA San Juan" implosionó en cuarenta milisegundos a 400 metros de profundidad.



"Al informe del analista se lo tuvo en cuenta como un indicio más, y no se lo descartó. Pero por el tema de la superficie a la que dice el analista que colapsó, unos 388 metros, no se corresponde con la profundidad de diseño de este tipo de submarinos, de origen alemán, convencional, diésel eléctrico, con ese casco de 33 milímetros, que por manual tiene previsto una profundidad de colapso a unos 700 metros", explicó.



Al ser consultado sobre el pedido de los familiares de ampliar la zona de búsqueda, Balbi señaló: "la zona se fue ampliando, se estuvo buscando hacia el norte de esa área principal y se han incluso dirigido a ciertos puntos del área circular. También se ha buscado hacia ambos lados de la ruta que tenía prevista el ARA San Juan en su trayecto a Mar del Plata, más precisamente en dos puntos que fueron brindados por videntes a los familiares".



La búsqueda continuaba este lunes con el buque oceanográfico "Yantar" de Rusia y la corbeta "ARA Spiro", mientras que el aviso "ARA Islas Malvinas" zarpó este domingo a la madrugada de la Base Naval Ushuaia, para reincorporarse con el ROV (vehículo operado remotamente) ruso embarcado "Panther Plus", estimando arribar a la zona de operaciones el próximo miércoles dependiendo de las condiciones meteorológicas.