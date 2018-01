Rechazan excarcelación del primo de Kirchner y seguirá detenido

La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de excarcelación que presentó el ex funcionario Carlos Kirchner, quien continuará detenido en el marco de la investigación por supuesto direccionamiento de la obra pública durante el gobierno anterior.



El ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública y primo del ex presidente Néstor Kirchner está detenido desde el 22 de diciembre pasado, luego de que la Justicia detectara maniobras que tenían como fin el "entorpecimiento" de la investigación.



Noticia en desarrollo.-