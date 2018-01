El mea culpa de Tevez: confesó que en la Selección jugó con sobrepeso

El delantero de Boca Carlos Tevez reconoció que cuando jugó la Copa América 2011 para la selección argentina lo hizo con sobrepeso, y que en esa ocasión antepuso su interés personal.



"Le tiré el nombre al 'Checho' (Sergio Batista, DT de ese equipo) y jugué con 10 kilos de más", expresó el "Apache" en declaraciones a TyC Sports.



La selección argentina fue eliminada en los cuartos de final del certamen al empatar 1 a 1 con Uruguay, en el estadio de Colón de Santa Fe, y caer en la tanda de tiros desde el punto del penal.



Precisamente fue Tevez el que marró el último remate de la serie, que terminó de sentenciar la suerte de Argentina en el torneo, del cual fue anfitrión y que se terminó adjudicando Uruguay.



"Es importante demostrar dentro de la cancha para la Selección. Yo me equivoqué en querer poner primero el nombre en el 2011, y lo pagué. Erré el penal. Le tiré el apellido al 'Checho' pero no estaba preparado para jugarla", afirmó.



En su momento Batista no lo tenía en cuenta dentro de los que participarían en el certamen, pero desde diferentes puntos comenzaron a reclamar su presencia, y finalmente tomó parte de la competencia.



"Yo dije: ¿Dónde me metí? Porque en mi cabeza ya estaba que no la jugaba. Después se fue dando, me lo encuentro a Guillote (Coppola) y me dijo: '¿No vas a jugar la Copa América?' Y le dije no. El me dice: 'Yo hablo'. Estaba con 85 kilos y lo pagué. Ahora estoy con 75 kilos, fijate en las fotos", agregó.



Pero además el exjugador de Manchester City y United sorprendió al señalar que a él no le gusta patear penales, aunque en su carrera convirtió algún gol a través de esa vía que fue decisivo.