De no creer: Ginóbili se lesionó el día que cierra la votación para el Juego de las Estrellas

Emanuel Ginóbili se lesionó esta tarde la rodilla derecha durante el encuentro de NBA de básquet que su equipo, San Antonio Spurs, celebraba con Atlanta Hawks, por la fase regular, y se someterá a distintos exámenes que decidirán el grado de la molestia que lo afecta.



El escolta bahiense, de 40 años, se retiró directamente a los vestuarios, por sus propios medios pero con signos de dolor, cuando la franquicia texana ganaba por 22-21 durante el primer cuarto del cotejo ante los Hawks, en el Phillips Arena de la ciudad de Atlanta.



El impacto se había producido unos minutos antes: el zurdo número 20 de los Spurs buscó interponerse al paso de Dewayne Dedmon, pero a su encuentro llegó su ex compañero, el italiano Marco Belinelli. El choque entre Ginóbili y Belinelli fue inevitable y el astro de la Generación Dorada del básquetbol argentino se llevó la peor parte.



"Manu" continuó jugando por unos minutos (4) más y hasta ensayó un triple que pegó en el soporte. Pero inmediatamente solicitó el cambio y se marchó a vestuarios.



La primera información oficial que otorgó la cuenta oficial de los Spurs reportó que Ginóbili había padecido una molestia "en el muslo derecho". Y asimismo consignaba que "no volverá en lo que resta del partido" con los Hawks.



Fuentes consultadas por Télam, allegadas al jugador, indicaron que el zurdo campeón olímpico en Atenas 2004 "tuvo un golpe en la rodilla durante el partido de hoy, no fue una lesión muscular, ni una torcedura".



Ese mismo vocero consignó que el bahiense "viaje probablemente a San Antonio" para hacerse los pertinentes estudios que determinarán la gravedad de la molestia.



De este manera, Ginóbili se perderá los encuentros que los Spurs sostendrán esta semana ante Brooklyn Nets (miércoles 17) y Toronto Raptors (viernes 19).



Esta situación se dio en el día de cierre de la votación, con miras al Juego de las Estrellas (All Star Game), con sede en Los Ángeles, el próximo 18 de febrero.



Ginóbili ocupa la quinta posición en las preferencias del público, entrenadores y periodistas, entre los perimetrales del Oeste, a casi 30 mil votos de Klay Thompson (Golden State Warriors)



El muy buen rendimiento que está exhibiendo el bahiense en la presente temporada motivó una suerte de campaña espontánea de varios deportistas argentinos (Lionel Messi, Juan Martín Del Potro, Sergio Agüero, Paulo Dybala, entre otros), quienes solicitaron en sus respectivas cuentas oficiales de las redes Facebook o Twitter que se "vote Manu" para que el zurdo participe de su tercer 'Juego de las Estrellas' (las anteriores fueron en 2005 y 2011).



Inclusive, hasta el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se sumó a los deseos de que "El Pibe de 40" consiga los votos suficientes como para asegurarse el cuarto puesto entre los armadores de la Conferencia Oeste y así entrar directamente en la nómina que estará en el Staples Center el domingo 18 de febrero.



