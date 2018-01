Reforma electoral: debate en el Congreso reflotará recién en marzo (abren menú por futuro de las PASO)

Tal como lo había adelantado ámbito.com hace casi dos meses, el Gobierno ratificó que el debate por la reforma electoral en el Congreso se retomará recién en marzo por lo que no estará incluido en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero próximo.



Desde la Secretaria de Asuntos Políticos adelantaron a este medio que entre lo que queda de enero y durante el mes de febrero se iniciarán conversaciones con los gobernadores con el objetivo de sondearlos sobre la continuidad de las primarias y para logar el aval en la adopción del tecno-voto en todo el país desde las próximas elecciones en 2019.



Para la Casa Rosada, "consensuar" con los mandatarios provinciales podría destrabar el proyecto oficial que hoy descansa en el Senado. Vale recordar que los cambios en materia electoral quedaron suspendidos en noviembre de 2016 luego que la Cámara alta rechazara el proyecto tal cual como había sido sancionado por Diputados.



Si bien la continuidad de las primarias no está incluida en la media sanción que ya le dio la Cámara baja, desde la oficina que conduce Adrián Pérez adelantaron que con los mandatarios provinciales conversarán sobre un menú de opciones para el futuro de las PASO.



La hoja de ruta incluye cuatro caminos: mantenerlas tal como están, darle la posibilidad a cada partido para que convoque a sus propias internas, convertir las PASO en comicios optativos o eliminarlas definitivamente. Por lo pronto, desde la Secretaria de Asuntos Políticos aún no definieron su postura. "No tenemos una posición tomada al respecto, pero vamos a plantear un esquema de las PASO que mejor les cierre", señalaron a este medio.



• Debate por voto electrónico, también a marzo



La implementación del voto electrónico es uno de los puntos centrales de la reforma electoral que promueve el oficialismo, pero la misma no está exenta de críticas. En noviembre pasado, un informe del Conicet advirtió sobre las debilidades de la Boleta Única Electrónica (BUE) que auspicia el Gobierno recomendando "no avanzar en el corto ni mediano plazo" con la implementación del tecno-voto.







Como anticipó ámbito.com, con el reinicio del debate en el Congreso el Gobierno volverá a la carga con la implementación del voto electrónico. En esa oportunidad, expertos en materia de derechos civiles y electorales también habían elevado su voz de alerta al considerar que la adopción de la BUE es un "capricho" del Gobierno.



Por lo pronto, desde la oficina de Pérez volvieron a insistir que el voto electrónico "es la mejor opción" electoral para la Argentina y alegan que este sistema "ya se adoptó en varias provincias". Sin embargo, voceros oficiales no descartaron la adopción del sistema de boleta única papel, tal como funciona en Santa Fe y en Córdoba.



Al respecto, allegados a Pérez indicaron: "No nos cerramos a nada, pero en la Provincia de Buenos Aires es imposible de instrumentar. Si se derogaran las PASO la boleta única papel podría ser una opción".



En las próximas semanas el debate alrededor de la reforma electoral volverá a tomar temperatura con el inicio de una ronda de negociaciones con los gobernadores para alcanzar un acuerdo con el Senado. Atentos al toma y daca, desde el Gobierno repiten casi como un mantra: "Siempre estuvimos abiertos a mejoras que se propongan".





