Aseguran que murió en violento operativo el piloto que se sublevó contra Maduro

Al menos dos policías murieron y otros cinco fueron gravemente heridos durante la "captura de Oscar Pérez", activada por las autoridades contra el exagente policial que se rebeló al Gobierno de Nicolás Maduro y llamó a la rebelión para rescatar la democracia.



"Hoy 15 de enero del 2018 resultó desmantelado un peligroso grupo de terroristas luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y mantenimiento de la paz de la República", informó el ministerio de Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz en un comunicado leído por un periodista de la televisora estatal.



De acuerdo con el texto oficial, "dos funcionarios de la policía nacional fallecieron y 5 están gravemente heridos", además "los integrantes de esta célula terrorista fueron abatidos y 5 criminales detenidos".



Sin embargo, el ministerio no precisó si Pérez, quien fue herido tras ser cercado por los fuerzas de seguridad en el Junquito, al oeste de Caracas, está entre "los abatidos o entre los capturados". En contraposición a los escasos información ambigua brindada por el gobierno, la prensa venezolana comenzó a barajar la posibilidad de que Pérez haya caído ya que no se conoce su paradero.



El exinspector del Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, es considerado "un terrorista" por el gobierno desde que el pasado 27 de junio, junto a miembros del grupo de la Brigada de Acciones Especiales, sobrevoló y lanzó granadas a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. También disparó contra el ministerio de Interior y Justicia, sin dejar víctimas.



Las fuerzas de seguridad movilizaron numerosos agentes para dar con Óscar Pérez.



A partir de ese momento inició una operación para "liberar y recuperar la democracia en Venezuela", difundió varios videos con pronunciamientos contra el "narco-régimen-criminal" de Maduro, y se atribuyó el pasado 19 de diciembre el asalto y robo de armas al comando de la Guardia Nacional Bolivariana, en el estado Miranda, vecino a Caracas.



Este lunes desde tempranas horas de la mañana, "el hombre más buscado" por las autoridades fue sitiado en su refugio por las fuerzas de seguridad, por lo que decidió negociar su entrega. A través de varios vídeos que difundió en las redes sociales denunció que "no quieren que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar, nos lo acaban de decir".



El piloto de 36 años grabó casi todo lo que sucedió, incluso mostró su rostro y el de algunos de sus compañeros disidentes ensangrentados producto de lo que dijo son los "disparos" contra "civiles, mujeres y un niño"



De acuerdo con el Ministerio, "estos terroristas, quienes estaban fuertemente apertrechados con armamento de alto calibre, abrieron fuego contra los funcionarios encargados de su captura e intentaron hacer detonar un vehículo cargado de explosivos".



Al menos dos agentes de la Guardia Nacional Bolivariana fueron abatidos, mientras que otros cinco resultaron gravemente heridos.



"Los efectivos fueron atacados por los violentos cuando estaban negociando las condiciones para su entrega y resguardo", agregó el texto oficial, aunque Pérez expresó en un vídeo "nos vamos a entregar, no sigan disparando".



La madre del ex funcionario publicó también un vídeo en las redes sociales en el que aseguró que su hijo trataba deentregarse y que los cuerpos de seguridad no se lo permitían. "Cualquier cosa que le llegue a suceder, ustedes van a ser responsables", afirmó la mujer que no reveló su identidad. Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, dijo que "el asesino àscar Pérez y su banda de terroristas, pagarán con todo el peso de la ley por todo el daño que han causado cegando la vida a funcionarios".



Durante el operativo, Pérez también envió un mensaje a sus tres hijos en el cual les explicó que las acciones las hizo por ellos "y por todos los niños de Venezuela", y llamó a los venezolanos a salir a las calles y luchar por la libertad del país.