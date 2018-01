Tras la polémica, el Gobierno no compraría la palmera

"Si la empresa no presenta la documentación solicitada es probable que se declare desierto el concurso", es la última información que suministro a ámbito.com la Secretaría Legal y Técnica, en referencia a la compulsa de precios para reemplazar la palmera de la Casa Rosada.



En tanto, este fin de semana, si el tiempo lo permite, se procederá a retirar la palmera Yatay que oficialmente fue declarada "muerta". Este ejemplar de más de 100 años sucumbió a un caño roto y terminó ahogándose.



Si bien durante más de un año se intentó rescatarla lo cierto es que días atrás la ingeniera agrónoma Liliana Suppa, inspectora de la Gerencia de Arbolado Urbano de la Dirección de Espacios Verdes de la Ciudad de Buenos Aires, firmó el certificado de defunción.



En tanto, este fin de semana a través de twitter se conoció que el ingeniero agrónomo Carlos Anaya en su momento fue consultado por autoridades del Gobierno para que opine sobre el estado de la planta dictaminando que se podía salvar.



Según indica Anaya "el 4 de octubre de 2016 en mi carácter de ingeniero agrónomo y arborista certificado por la International Society of Arboriculture, concurrí a la Casa Rosada por un llamado de la Arq. Maela Santarcángelo del área de mantenimiento de la Casa de Gobierno para ver el estado de una de las cuatro palmeras del Patio.... Se sorprendió cuando luego de analizarla le informé que la palmera estaba viva y que por su alto valor histórico y patrimonial merecía un tratamiento para intentar su recuperación", contó Anaya.



Según continua relatando el especialista, el ingeniero Agrónomo Jorge Fiorentino de la Dirección de Arbolado de la Ciudad de Buenos Aires a través de un informe sostenía lo contrario y sugería "reemplazar" la palmera.



En principio, según relata Anaya, la arquitecta Santarcángelo le solicitó que en carácter "urgente" le enviara su diagnóstico (que sugería que se podía rescatar) por escrito. El ingeniero estaba dispuesto a ocuparse de rescatar la planta y "no iba a cobrar honorarios", consigna.



Sin embargo, el mismo día que envió el informe requerido fue despedido. Las causa para Anaya fueron que "evidentemente me interpuse en un 'negocio' de funcionarios del Gobierno de la Ciudad quienes me 'castigaron' y luego de 36 años de trabajo, habiendo sido responsable de varias áreas afines a mi especialidad, el único especialista certificado internacionalmente, con una foja de servicios sin ninguna observación, me vi obligado a solicitar una jubilación anticipada cansado de la injusticia y corrupción", señala en las redes sociales.







• Respuesta oficial



En la Casa Rosada admiten que Anaya fue convocado para solicitarle un diagnóstico pero desconocen y rechazan que las causas del despido hayan sido por afectar "un negocio".



Explican que de hecho el supuesto "negocio" tampoco se concretó y está en vías de no llevarse a cabo. También recuerdan que durante un año se intentó rescatar la palmera, aunque reconocen que sin éxito.



Anaya concluye su secuencia de twitter reconociendo que "lamentablemente por la desidia y la corrupción ahora sí ya la palmera estaba muerta con un alambre sujeta a un balcón para minimizar el riesgo de caída".



En el Gobierno insisten en la importancia "por ser patrimonio nacional" de reemplazar la palmera pero admiten que quizás si el concurso queda declarado desierto es probable "que se acepte una donación" y se vea como resolver el tema de su instalación que es de por sí bastante compleja.