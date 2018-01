Del Potro festejó su vuelta al Top 10 con una sólida victoria en su debut en el Abierto de Australia

Juan Martín Del Potro comenzó su camino en el Abierto de tenis de Australia con una victoria en tres sets sobre el estadounidense Frances Tiafoe. El flamante número diez del ranking mundial, en su retorno al primer Grand Slam de la temporada después de cuatro años, mostró solidez y concentración para derrotar a su joven rival por 6-3, 6-4 y 6-3 en el encuentro que cerró la actividad en el estadio Margaret Court.



"Es increíble estar de vuelta en Melbourne después de cuatro años. La atmósfera de este torneo es tan buena...", comentó ante los gritos de los espectadores que lo siguieron hasta casi la medianoche australiana. "Creo que a la gente le gusta mi esfuerzo. Sobreviví a tres operaciones, estuve cerca de dejar el tenis... pero ahora estoy acá, sano, jugando al tenis otra vez y me siento muy feliz junto a ustedes", señaló en pleno estadio el bahiense.



"Por supuesto que siento presión de ganar estos partidos contra la nueva generación, porque soy más viejo. Pero al final del día lo importante es que estoy sano y haciendo lo que me gusta", cerró.



Sólido con su servicio, Del Potro no permitió ningún quiebre del estadounidense de 19 años -tuvo cuatro oportunidades y no concretó ninguna- y golpeó en los momentos justos para avanzar a la segunda ronda, donde chocará ante otro exponente de la NexGen como Karen Khachanov, al que venció la semana pasada en Auckland. El ruso derrotó al canadiense Peter Polansky por 7-6 (7-3), 7-6 (7-2) y 6-4.



Para Del Potro, el torneo marca su primera participación en Australia desde 2014. Las lesiones o la necesidad de ponerse a punto físicamente -como sucedió el año pasado- frustraron una y otra vez su presencia en Melbourne, donde cuenta como mejor resultado los cuartos de final de 2009 y 2012.



En esta ocasión, sin embargo, el bahiense llega a Australia en un momento dulce de su carrera. Esta semana volvió al "top 10" después de más de tres años, una situación impensada cuando comenzó su calvario de lesiones en la muñeca izquierda. Y, aunque no le guste el rótulo, parte como uno de los favoritos en Melbourne.



Por su parte, Guido Pella (57) quedó eliminado tras perder ante el austríaco Dominic Thiem (5) por 6-4, 6-4 y 6-4, en dos horas y 17 minutos de juego. Thiem enfrentará en la segunda ronda al estadounidense Denis Kudla (176to) quien le ganó a su compatriota Steve Johnson por 6-7 (7-5 el tie break), 6-3, 7-6 (7-3) y 6-2.



También se despidió de Australia Horacio Zeballos (66) tras caer ante el italiano Fabio Fognini (25) por 6-4, 6-4 y 7-5. El encuentro duró dos horas y cuatro minutos de juego.