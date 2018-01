El Papa, con los dos presidentes: fue recibido por Bachellet y saludó a Piñera

El papa Francisco pronunció un discurso en Santiago de Chile ante las autoridades del país, en el Palacio de la Moneda, tras ser recibido por la presidenta saliente, Michelle Bachelet.



En su alocución, el Papa agradeció en primer lugar a Bachellet sus palabras y quiso saludar "al pueblo chileno desde el extremo norte de la región de Arica y Parinacota hasta el archipiélago sur".



Al agradecer la presencia de las autoridades, saludó también al presidente elegido en las recientes elecciones, Sebastián Piñera, que tomará posesión de su cargo el próximo marzo. "Ha recibido recientemente el mandato del pueblo chileno de gobernar los destinos del país en los próximos cuatro años", afirmó Francisco.



Como ya ocurrió durante el viaje en Sri Lanka en 2014, las elecciones celebradas justo antes de la visita de Francisco crearon la situación de que el Papa se encontrase en un mismo viaje con un presidente saliente y un presidente electo.



Tras esta ceremonia, el pontífice se reunió en privado con Bachellet en el Salón Azul del edificio presidencial.



El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, elogió la actitud "valiente" del papa Francisco al mostrar "dolor y vergüenza" por los abusos sexuales en contra de niños cometidos por miembros de la Iglesia católica.



"Se cometieron demasiados abusos durante demasiado tiempo y la Iglesia no reaccionó con la fuerza en la oportunidad que debía. Que el papa lo reconozca y pida perdón es una buena señal", declaró Piñera.



En el discurso ante las autoridades en el primer acto de su visita a Chile, el pontífice dijo que era "justo pedir perdón" y agregó que sentía "dolor y vergüenza" ante el "daño irreparable" causado a los niños víctimas de abusos sexuales por parte del clero chileno.



Al respecto, el presidente electo manifestó que ciertas actitudes de religiosos "han perjudicado y dañado a muchos niños", por lo que destacó el mea culpa del papa.



Piñera, quien recibió una medalla de regalo de Jorge Mario Bergoglio, consideró que el talante expresado por el pontífice en su discurso, que tuvo un enfoque humanista y social, es lo que él pretende poner en práctica durante su segundo mandato presidencial.



"El papa Francisco nos entregó un mensaje de alegría, paz y unidad. De las palabras que dijo rescato ese sentido de la trascendencia de la vida, (porque) muchas veces el mundanal ruido nos aleja de lo que es real y trascendente", señaló.



Y añadió que él quiere ser "un presidente que reconozca las diferencias" y pueda impulsar una convivencia en común.



"Las palabras del Papa interpretan fielmente el espíritu de nuestro país", subrayó el presidente electo, quien pidió "que ese espíritu no se agote con la partida del papa a Perú, sino que permanezca en el país".



Piñera, quien mañana asistirá a un acto del papa con los jóvenes en la sede central de Universidad Católica, comentó que le gustaría "recibir un consejo de él para el futuro que se viene", si bien no está prevista oficialmente una audiencia con el pontífice.