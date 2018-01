Peña descartó que Francisco no visite Argentina por motivos políticos: "Ésta es su casa, no necesita invitación"

Informe de Cecilia Camarano.-



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, descartó durante la conferencia de prensa que ofreció en Casa Rosada que el Papa Francisco no visite Argentina por motivos políticos.



"Ésta es su casa, el Papa no necesita invitación", dijo Peña. "Nosotros no consideramos que haya ninguna cuestión política respecto a su visita a Argentina", sentenció en el marco de la visita de Francisco a Chile y Perú.



En esa línea, el jefe de Gabinete mencionó: "Sería buenísimo que venga pero respetamos sus tiempos", al tiempo que añadió que "es muy importante que esté en la región".



Por último, Peña destacó "el valor de tener un Papa argentino" y de "haber logrado el nivel de aprecio y respeto que logró".