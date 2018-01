Real Madrid considera que la fortuna que Inter pretende por Icardi es una "ganga"

El presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, está decidido a contratar a Mauro Icardi. El precio de 110 millones de euros que deben pagar los equipos no italianos por la cláusula de recisión le resulta una "ganga" al mandatario y por ello quiere cerrar ya al goleador de Inter.



Real Madrid se encuentra a 19 puntos de Barcelona y tiene al París Saint Germain como rival de octavos de final de la Champions League. Es por ello que la comisión directiva analiza reciclar al equipo y considera que Icardi puede ser la bandera de una nueva era.



Inter no quiere saber nada con desprender de Icardi. Sin embargo, la renovación de contrato recién la podrá realizar a mitad de año si consuma su clasificación a la próxima Champions League. De no lograrlo, no podrá afrontar el contrato del rosarino por el fair play financiero de la FIFA y deberá negociarlo.