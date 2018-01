Inflación, gremios y paritarias, entre las definiciones de Peña

Informe de Cecilia Camarano.-



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que la inflación núcleo "está en un claro sendero a la baja" y pidió a los argentinos tener "tranquilidad" de que el país está "en el camino del desarrollo".



"La inflación núcleo, que no contempla los servicio regulados, está en un claro sendero a la baja. Todavía falta mucho pero estamos muy convencidos del sendero que hemos emprendido", dijo Peña en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que también confirmó que el Gobierno no llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso en febrero.



Aunque también, consultado sobre la posibilidad de ponerle un techo de 15% a las paritarias de este año, Peña sostuvo que las discusiones son "libres" pero consideró "muy importante" que "la sociedad se comprometa" con la meta inflacionaria, porque, argumentó, la lucha contra la inflación es de "todos los sectores".



"Vamos a trabajar en el marco de las paritarias libres para, sin perjudicar al trabajador en su salario real, lograr comprometernos todos con esta búsqueda de la meta del 15%", dijo el funcionario nacional en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno.



Peña dijo que la administración central cree que "es central lograr en este primer mandato de Gobierno de Cambiemos lograr llegar al dígito de inflación. El corrimiento de las metas por parte del Poder Ejecutivo tienen que ver con eso", dijo.



La meta de inflación para 2019, último año de mandato del presidente Mauricio Macri, era del 5% pero el Poder Ejecutivo decidió elevarla al 10% y posponer el objetivo del 5% para el 2020, según se anunció el 28 de diciembre pasado.



Tras una reunión de Gabinete ampliado junto a Macri, Peña consideró como "fundamental" que para 2020 se va a eliminar el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, "que es uno de los elementos centrales por los cuales se genera la inflación".



El funcionario sostuvo que a pesar de la lucha contra la inflación y la reducción de impuestos en paralelo con la baja del déficit fiscal, Cambiemos tiene "la convicción" de que la economía "va a crecer" en 2018.



Así, el funcionario quiso transmitir la "tranquilidad y la convicción" a la población de que la Argentina está "por el sendero del desarrollo".



En esa línea, dijo que en el Gobierno "saben" que el camino de la "normalización de las tarifas es duro y es un esfuerzo que están haciendo los argentinos", pero argumentó que eso es para construir un "sistema tarifario federal más integrado y justo".



• Gremios



Por otro lado, aseguró que el Gobierno no entiende que "ningún sindicalista ni sindicato" sea "un escollo para la Argentina" y, en particular sobre el dirigente camionero Hugo Moyano, valoró la "relación de muchos años" que mantienen con él y el hecho de haber podido avanzar "en temas particulares", con lo cual -indicó- "son cuestiones independientes las causas que pueda haber en la Justicia" en su contra.



• Cortes de luz



El jefe de Gabinete dijo que en materia de cortes de luz "está claro que todavía hay sectores afectados", los cuales padecen interrupciones en el suministro a pesar del aumento de hasta el 700 por ciento en las tarifas en dos años.



"Pero estamos en los números (de cortes) más bajos de los últimos años porque hay inversión. Es un proceso que va ayudar a que esa matriz energética devastada por el kirchnerismo pase a ser superavitraria", afirmó.